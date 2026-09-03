سلامة الغذاء بالغربية: ضبط أكثر من 10 أطنان مياه داخل مصنع غير مرخص بكفر الزيات

نجحت فرق فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية في ضبط أكثر من 10 أطنان من المياه المعبأة داخل مصنع غير مرخص بمركز كفر الزيات، وذلك خلال حملات رقابية موسعة شملت مصانع ومخازن وأماكن تداول وبيع المياه بمختلف مراكز ومدن المحافظة؛ للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية ومعايير سلامة الغذاء.

تأتي هذه الحملات الرقابية تنفيذاً لتعليمات رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء الدكتور طارق الهوبي، وتحت المتابعة المستمرة لرئيس الإدارة المركزية لشؤون الفروع الدكتور وليد حسن، ورئيس الإدارة المركزية للرقابة بالهيئة الأستاذة شيماء عمر؛ وضمن توجيهات محافظ الغربية الدكتور علاء عبد المعطي بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية.

من جانبها، قالت مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية المهندسة حنان عامر إن الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة للهيئة لمتابعة المنشآت الغذائية وتتبع المنتجات منذ مراحل تداولها وحتى وصولها للمستهلك، مشيرة إلى أنه تم التحفظ على كميات المياه المضبوطة، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.