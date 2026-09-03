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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يفتتح معرض أهلاً مدارس ويتفقد سوق اليوم الواحد بقطور

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، معرض «أهلاً مدارس» بمدينة قطور، لتوفير الأدوات والمستلزمات المدرسية واحتياجات الطلاب بأسعار مخفضة وتخفيضات تصل إلى 35%، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وحرصًا على دعم الأسر مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

توجيهات محافظ الغربية 

وتفقد محافظ الغربية أجنحة المعرض وأماكن عرض المنتجات، واطلع على الأدوات والمستلزمات المدرسية المتاحة، كما تابع الأسعار ونسب التخفيضات المقدمة للمواطنين، وناقش العارضين حول جودة المنتجات وتنوعها ونسبة المكون المحلي بها، مؤكدًا أهمية توفير بدائل متعددة تلبي احتياجات الطلاب وتناسب مختلف المستويات.

تحرك تنفيذي عاجل 

وشدد اللواء دكتور علاء عبد المعطي على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة ونسب التخفيضات المحددة، وعدم المغالاة في أسعار المنتجات، مع استمرار المتابعة والرقابة لضمان حصول المواطنين على السلع بالأسعار المعلنة، وتحقيق الهدف من إقامة المعارض في تخفيف الأعباء عن الأسر.

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة تواصل التوسع في إقامة معارض «أهلاً مدارس» في مختلف المراكز والمدن والأحياء، مع الحرص على اختيار مواقع حيوية يسهل الوصول إليها، بما يضمن وصول المستلزمات المدرسية والسلع المخفضة إلى المواطنين بالقرب من أماكن إقامتهم، خاصة مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.

دعم معارض اهلا بالمدارس 

كما حرص محافظ الغربية خلال جولته بمدينة قطور على تفقد سوق اليوم الواحد، لمتابعة توافر السلع والمنتجات المعروضة بأسعار مخفضة، والاطمئنان على تنوع المعروضات وإتاحة احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، موجهًا باستمرار المتابعة والرقابة على الأسواق، والتوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد والمنافذ بمختلف أنحاء المحافظة، بما يسهم في توفير السلع بأسعار مناسبة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل معارض اهلا بالمدارس قطور

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