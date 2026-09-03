الحكومة تعلن خبرا غير متوقع في معرض أهلا مدارس 2026

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة تعمل على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف مدبولي أنه افتتح معرض أهلا مدارس في القاهرة والجيزة لبيع مستلزمات الدراسة بأسعار مخفضة للمواطنين مشيرا الى ان المعرض يتضمن سلع غذائية، لافتا ان كرتونة البيض في المعرض بـ 70 جنيه مؤكدا أن هناك إقبال كبير من قبل المواطنين.

وأضاف رئيس الوزراء أنه كان هناك لقاء مع شركة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتعاون مع الشركة في هذا المجال وتم توقيع اتفاقية لتدريب ٣ آلاف شاب مصري في هذا المجال .

وأشار رئيس الوزراء الي زيارته لشركات التعهيد التي تعمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤكدا أن فرص العمل الحيدة في هذا المجال يقود الشباب الي الانضمام له.