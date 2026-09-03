الألومنيوم يرتفع لأعلى مستوى في 3 أسابيع بدعم شح الإمدادات

ارتفعت أسعار الألومنيوم خلال تعاملات اليوم /الخميس/، مدعومة باستمرار ضيق المعروض وتحسن نسبي في شهية المستثمرين للمخاطر، في وقت ظلت فيه مخزونات المعدن في بورصة لندن قرب أدنى مستوياتها في نحو 36 عاماً.

وصعد عقد الألومنيوم القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن 0.3% إلى 3,293.5 دولار للطن، بعدما لامس في وقت سابق 3,306.50 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 13 أغسطس الماضى.

وفي الصين، ارتفع العقد الأكثر تداولاً للألومنيوم في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة 1.08% إلى 24,320 يواناً للطن.

وتلقى المعدن دعماً من تراجع المخزونات الفعلية، وتوقعات تحسن موسمي في الطلب الصيني، إلى جانب محدودية نمو الإمدادات. ورغم توقعات بعودة جزء من إنتاج كبار المنتجين في الشرق الأوسط، لا يزال محللون يرجحون أن يسجل سوق الألومنيوم عجزاً في المعروض خلال العام الجاري.

كما ساعد تراجع مؤشر الدولار بنحو 0.13% في دعم أسعار المعادن الأساسية، إذ يجعل ضعف العملة الأميركية السلع المسعرة بالدولار أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وفي بقية المعادن، ارتفع النحاس في بورصة لندن 0.14%، كما زاد الزنك 0.36%، بينما صعد القصدير 0.69%. وتلقت الأسواق بعض الدعم أيضاً من تراجع احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في سبتمبر إلى نحو 62 بالمائة، مقابل 67% في بداية الأسبوع، إذ تمثل أسعار الفائدة المرتفعة عامل ضغط على الطلب على السلع المرتبطة بالنمو الاقتصادي.