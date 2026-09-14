هافيستو: الصراع في السودان مستمر منذ أكثر من 3 سنوات بسبب الرهان على الحل العسكري

قال بيكا هافيستو، المبعوث الشخصي للسكرتير العام للأمم المتحدة للسودان، إنّ من أبرز التحديات التي تواجه عمل الأمم المتحدة في السودان وجود أفكار ورؤى مختلفة بشأن كيفية تحقيق السلام، موضحًا، أن المشكلة الأكبر تتمثل أحيانًا في استمرار اعتقاد أطراف الحرب بأنها ستتمكن في اليوم التالي من تحقيق حل عسكري نهائي، أو على الأقل تحسين وضعها العسكري، ومشيرًا إلى أن هذا الوضع مستمر منذ فترة طويلة جدًا، لأكثر من 3 سنوات.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية بسنت أكرم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ من بين القضايا التي تكررت مرارًا في المناقشات المتعلقة بالأزمة السودانية مسألة التهميش، وشعور أعداد كبيرة من الناس بأنهم مهمشون، معتبرًا أن التحديث يمثل أحد الأسباب الجذرية للأزمة.

وأشار إلى أن المطلوب من المجتمع الدولي والدول الكبرى ألا يقتصر دعمهم على السودان فحسب، وإنما أن يشمل أيضًا عملية السلام، سواء في دول المنطقة أو على المستوى الدولي، مؤكدًا الحاجة إلى تحقيق سلام حقيقي ومستدام في السودان، مؤكدًا، أن أمله قبل انتهاء مهمته هو أن يكون السلام قد تحقق في السودان.