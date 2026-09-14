حازم المنوفي: التوسع في المنافذ والأسواق يضمن توفير السلع بأسعار عادلة



أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع المحافظين يحمل رسالة مهمة، مفادها أن ملف الأسواق والأسعار أصبح من الملفات التي تتطلب اهتمامًا ومتابعة مستمرة على مستوى جميع المحافظات والمدن، بما يضمن استقرار الأسواق وحماية المواطنين.

وقال المنوفي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم"، عبر فضائية “دي أم سي” أن توجيهات رئيس الوزراء تركز على ضرورة الجمع بين تشديد الرقابة على الأسواق وتوفير البدائل المناسبة للمواطنين، إلى جانب التأكد من توافر السلع الأساسية بكميات كافية، بما يلبي احتياجات المواطنين ويحد من أي محاولات للمغالاة في الأسعار.

وأشار إلى أهمية استمرار جهود المحافظات والأجهزة الرقابية في متابعة الأسواق ومنافذ البيع، والتأكد من وجود السلع الأساسية بأسعار مناسبة، فضلًا عن التوسع في إقامة المنافذ والأسواق التي تتيح للمواطنين الحصول على احتياجاتهم بسهولة وبأسعار عادلة.

الحفاظ على استقرار الأسعار

وتابع عضو شعبة المواد الغذائية على أن تكامل جهود الأجهزة التنفيذية والرقابية مع توفير السلع والبدائل أمام المواطنين يمثل عاملًا أساسيًا لتحقيق التوازن في الأسواق، والحفاظ على استقرار الأسعار، خاصة فيما يتعلق بالسلع الغذائية والاستراتيجية.