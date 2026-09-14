رئيس شعبة الاتصالات: ارتفاع أسعار المحمول يضغط على السوق.. وتراجع في المبيعات

أكد المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن سوق الهواتف المحمولة يواجه مشكلة كبيرة بسبب الارتفاعات المتتالية في الأسعار خلال فترات زمنية متقاربة.

وقال طلعت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن أسعار الهواتف المحمولة شهدت زيادات متكررة، وهو ما يستدعي تدخل الدولة والنظر في أسباب هذه الارتفاعات، خاصة في ظل وجود تراجع ملحوظ في مبيعات سوق المحمول.

وتابع أن الشركات العالمية المصنعة لمكونات الهواتف المحمولة، وعلى رأسها مكونات RAM وROM، ساهمت في زيادة الأسعار خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذه المكونات تعد من أهم العناصر الأساسية في تصنيع الهاتف المحمول وتحديد إمكانياته وسعره.

تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين

وأشار إلى أن استمرار ارتفاع الأسعار قد ينعكس بشكل أكبر على حركة البيع والشراء في السوق، في ظل تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين.