فقدان الاتصال بعبارة إندونيسية تقل 243 شخصا في بحر جاوة

أطلقت فرق الإنقاذ الإندونيسية، اليوم الأحد، عملية بحث بعد فقدان الاتصال بسفينة ركاب تقل 243 شخصًا في بحر جاوة أثناء رحلتها من شرق جاوة إلى جنوب كاليمنتان في جزيرة بورنيو.

وذكر مكتب البحث و الإنقاذ في بانجارماسين، عاصمة محافظة جنوب كاليمنتان - وفقا لوكالة (آنتارا) الإندونيسية - أنه تلقى بلاغًا يفيد بأن السفينة "فيرجو ترانسبورت 8" قد تعرضت لعطل في الاتصالات أثناء إبحارها إلى المدينة قادمة من سورابايا، ثاني أكبر مدينة في إندونيسيا وتقع في محافظة شرق جاوة.

وقال رئيس مكتب البحث و الإنقاذ في بانجارماسين:"تلقينا تقريرًا بشأن فقدان الاتصال بسفينة "فيرجو ترانسبورت 8" وقمنا على الفور بنشر أفراد وسفينة الإنقاذ لاكسمانا 241 إلى آخر موقع معروف بحسب التقديرات، وأشارت المعلومات الأولية إلى أن آخر موقع معروف للسفينة كان في بحر جاوة، على بعد نحو 148 كيلومترًا من رصيف ميناء في بانجارماسين، ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا.