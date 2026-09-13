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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة قلقيلية وبلدة عزون ويعتقل 8 فلسطينيين في جنين

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة قلقيلية وبلدة عزون ويعتقل 8 فلسطينيين في جنين
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة قلقيلية وبلدة عزون ويعتقل 8 فلسطينيين في جنين
أ ش أ

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، مدينة قلقيلية وبلدة عزون، شرق المدينة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، بأن عدة آليات عسكرية اقتحمت مدينة قلقيلية من مدخلها الجنوبي الرئيسي، وانتشرت في حي النقار ومنطقة كفر سابا.
وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عزون من مدخلها الشمالي، وانتشرت في حي المنطار ومنطقة المثلث، قبل أن تنسحب دون أن يبلغ عن اعتقالات.
وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 8 فلسطينيين، خلال اقتحامها المحافظة وعددا من بلداتها، تخللها مداهمة منازل وإجراء تحقيقات ميدانية.
وأفادت "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات وقرى دير أبو ضعيف، وجلبون، والهاشمية، وبرقين، ورمانة، وزبوبا، والسيلة الحارثية، وعرابة، ويعبد، وعابا، وانتشرت في عدد من أحيائها وشوارعها، فيما لا يزال اقتحام قرية دير أبو ضعيف مستمرا.
كما داهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل وفتشتها، وأجرت تحقيقات ميدانية مع عدد من الفلسطينيين، في إطار حملة الاقتحامات التي طالت مناطق متفرقة من المحافظة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية وبلدة عزون شرق المدينة عدة آليات عسكرية اقتحمت مدينة قلقيلية

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