قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستقبل وطن: الإخوان استغلوا الدين والسياسة للوصول إلى أهدافهم
أمين الفتوى: دعاء الأم يغير الأقدار في حياة الأبناء
الحصار الأمريكي على إيران.. إجبار 104 سفن تجارية على تغيير مسارها
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026 في البنوك
وزيرة خارجية فلسطين: تمديد أمريكا للقيود على منح تأشيرات الدخول لمسؤولينا مرفوض وغير مبرر
حبس جودي سنتين ومروان سنة في دهس هدير بائعة الشاي
نزل 5 جنيهات .. سعر الذهب في الصاغة الآن
الصحة اللبنانية: 4386 شهيدا و12407 جرحى منذ 2 مارس الماضي
للمرة الثانية على التوالي.. مصر تحتفظ بلقب أفريقيا للريشة الطائرة الهوائية في أوغندا
الأرصاد تكشف طقس الجمعة: انخفاض الحرارة 5 درجات والعظمى 33
السفير محمد حمدي الملا يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
تخفي الوجه الحقيقي للتنظيم.. حزب المصريين: الإخوان الإرهابية تعيد تدوير خطابها في أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قبل التلميح بارتباطهما.. يارا السكري: أحمد العوضي إيده تقيلة

أحمد العوضي ويارا السكري
أحمد العوضي ويارا السكري
سعيد فراج

تصدرت الفنانة يارا السكري، مؤشرات البحث «تريند» على محرك جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد تلميحها عن ارتباطها بالفنان أحمد العوضي، خلال ندوة ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي في دبي.

يارا السكري تتحدث عن أحمد العوضي

وفي لقاء سابق لها -بتاريخ مايو 2025- مع إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»، تحدثت يارا السكري، عن كواليس العمل مع أحمد العوضي، وكشفت عن تعرضها لإصابة في ذراعها أثناء تصوير أحد المشاهد.

وقالت يارا السكري: «العوضي إيده تقيلة شوية، كان هيخلع كتفي، وإحنا في مشهد اكتشاف الحمل وهو بيشدني جامد، مع الإعادة مكنتش عارفة أحرك دراعي، وقعدت أسبوعين أتعالج علاج طبيعي».

كما كشفت عن سبب انتشار شائعة زواجهما، موضحة أن إعلان العوضي وقتها نيته الزواج بعد رمضان جعل البعض يعتقد أنها المقصودة، خاصة أنها كانت وجهًا جديدًا، إلى جانب تداول مقاطع تجمعهما بعد تركيبها على أغانٍ رومانسية.

أعمال يارا السكري

وكان أحدث أعمال يارا السكري، هو فيلم صقر وكناريا، مع محمد إمام وشيكو، الذي تم عرضه في دور العرض السينمائية خلال الأشهر الماضية. 

ويضم فيلم "صقر وكناريا" كوكبة من النجوم، على رأسهم محمد عادل إمام وشيكو، إلى جانب يسرا اللوزي ويارا السكري، والنجم خالد الصاوي، والفنانة انتصار، ومحمود عبد المغني، ونسرين أمين، وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في أحداث الفيلم.

الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج لؤي عبد الله ووائل عبد الله، ويعد من أبرز الأعمال السينمائية المطروحة خلال الموسم الحالي، لما يحمله من جرعة كبيرة من التشويق والإثارة والكوميديا.

وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي حول شخصية "صقر" الذي يقرر الابتعاد عن عالم المخاطر والمغامرات والبحث عن حياة أكثر هدوءًا، إلا أن خططه تتغير تمامًا بعد لقائه بشخصية "بلال"، الكاتب المهووس بعالم الجاسوسية والعمليات السرية، لتبدأ بينهما سلسلة من المواقف الطريفة والمغامرات غير المتوقعة.

يارا السكري الفنانة يارا السكري العوضي أحمد العوضي الفنان أحمد العوضي أعمال يارا السكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

سعر الذهب

880 جنيهًا خلال ساعات.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

صورة أرشيفية

طالب في الرعاية المركزة و6 تحت الملاحظة والباقيين خرجوا.. آخر تطورات حادث اتوبيس طلاب المدرسة الدولية

أول تصريح من يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي.. «دائماً الثنائيات ليها حاجة حقيقة من الحب»

يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي: دائما الثنائيات لها حاجة من الحب

صورة أرشيفية

مصادر: اتوبيس حادث طريق السويس يخص مدرسة دولية بالشروق ..والتعليم تتابع حالة الطلاب

خوان بيزيرا

تفاصيل جديدة في صفقة بيزيرا .. الزمالك يحصل على 7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع

شمس البارودي

الإصابات بسيطة.. شمس البارودي تكشف تعرضها لحادث وتطلب الدعاء

الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: «عزرائيل» ليس اسم ملك الموت

خالد الجندي

خالد الجندي: لا إشعار بالموت قبل وقوعه.. واعتقاد “الأربعين يومًا” وهم شائع

علي جمعة

علي جمعة: جذع الشجرة حنّ إلى رسول الله فكيف لا تشتاق إليه قلوب المؤمنين؟

بالصور

الدجاج المطبوخ يسبب التسمم عند التخزين والطهي في هذه الحالات.. احترس

لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟
لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟
لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟

طريقة عمل مقلوبة القرنبيط باللحمة.. وصفة شهية ومميزة

طريقة عمل مقلوبة القرنبيط
طريقة عمل مقلوبة القرنبيط
طريقة عمل مقلوبة القرنبيط

هل يحدث خطأ عند تشخيص اضطراب فرط الحركة ADHD والتوحد؟.. دراسة تكشف

دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد
دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد
دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد

الجبنة الشيدر أم القريش.. أيهما أفضل لـ سندويتشات المدرسة؟

أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة
أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة
أيهما أفضل الجبنة الشيدر أم القريش في ساندويتشات المدرسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد