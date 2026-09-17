قبل التلميح بارتباطهما.. يارا السكري: أحمد العوضي إيده تقيلة

تصدرت الفنانة يارا السكري، مؤشرات البحث «تريند» على محرك جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد تلميحها عن ارتباطها بالفنان أحمد العوضي، خلال ندوة ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي في دبي.

يارا السكري تتحدث عن أحمد العوضي

وفي لقاء سابق لها -بتاريخ مايو 2025- مع إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»، تحدثت يارا السكري، عن كواليس العمل مع أحمد العوضي، وكشفت عن تعرضها لإصابة في ذراعها أثناء تصوير أحد المشاهد.

وقالت يارا السكري: «العوضي إيده تقيلة شوية، كان هيخلع كتفي، وإحنا في مشهد اكتشاف الحمل وهو بيشدني جامد، مع الإعادة مكنتش عارفة أحرك دراعي، وقعدت أسبوعين أتعالج علاج طبيعي».

كما كشفت عن سبب انتشار شائعة زواجهما، موضحة أن إعلان العوضي وقتها نيته الزواج بعد رمضان جعل البعض يعتقد أنها المقصودة، خاصة أنها كانت وجهًا جديدًا، إلى جانب تداول مقاطع تجمعهما بعد تركيبها على أغانٍ رومانسية.

أعمال يارا السكري

وكان أحدث أعمال يارا السكري، هو فيلم صقر وكناريا، مع محمد إمام وشيكو، الذي تم عرضه في دور العرض السينمائية خلال الأشهر الماضية.

ويضم فيلم "صقر وكناريا" كوكبة من النجوم، على رأسهم محمد عادل إمام وشيكو، إلى جانب يسرا اللوزي ويارا السكري، والنجم خالد الصاوي، والفنانة انتصار، ومحمود عبد المغني، ونسرين أمين، وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في أحداث الفيلم.

الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج لؤي عبد الله ووائل عبد الله، ويعد من أبرز الأعمال السينمائية المطروحة خلال الموسم الحالي، لما يحمله من جرعة كبيرة من التشويق والإثارة والكوميديا.

وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي حول شخصية "صقر" الذي يقرر الابتعاد عن عالم المخاطر والمغامرات والبحث عن حياة أكثر هدوءًا، إلا أن خططه تتغير تمامًا بعد لقائه بشخصية "بلال"، الكاتب المهووس بعالم الجاسوسية والعمليات السرية، لتبدأ بينهما سلسلة من المواقف الطريفة والمغامرات غير المتوقعة.