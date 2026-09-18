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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد جعفر: الأهلي بيلعب بطريقة لا تتماشى مع قدرات لاعبيه

عدي الدباغ
عدي الدباغ
يمنى عبد الظاهر


أكد أحمد جعفر، مهاجم الزمالك السابق، أن عدي الدباغ هو الأنسب لقيادة هجوم الفريق، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني يعتمد عليه في مركز الجناح خلال الفترة الحالية.

وقال جعفر خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة «MBC مصر 2»: «أرى أن عدي الدباغ هو المهاجم الأنسب للزمالك، لكن الجهاز الفني بيعتمد عليه في مركز الجناح، وحاليًا الجهاز الفني بيعتمد على حسام أشرف، بينما ناصر منسي بعيد عن مستواه في الفترة الأخيرة».

وأضاف: «لو أنا المدير الفني، هاعتمد على 3 لاعبين في الخط الأمامي، جناح أيمن وجناح أيسر ومهاجم صريح، نظرًا للقدرات والإمكانيات المتاحة أمام الجهاز الفني».

وتطرق أحمد جعفر للحديث عن الأهلي، قائلًا: «الأهلي بيلعب بطريقة لا تتماشى مع قدرات لاعبيه، والفريق بيعاني من وجود مساحات كبيرة بين خط الدفاع ووسط الملعب».

وعن مستوى بيراميدز في بداية الموسم الجاري، قال جعفر: «بيراميدز بدايته في الموسم الجاري بيقدم أداء جيد، وفي لقاء إنبي كانت النتيجة موجودة لكن الأداء مكنش المنتظر، لكن في اللقاءات الأخرى كانت نتيجة وأداء، والفريق بيقدم مستوى جيد جدًا».

وأشاد جعفر بمستوى يوسف أوباما، مؤكدًا: «يوسف أوباما بيسير بمستويات جيدة وماشي بأداء جيد».

أحمد جعفر مهاجم الزمالك الزمالك عدي الدباغ مدحت شلبي ناصر منسي بيراميدز

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