الزمالك ينفي وصول عروض رسمية لعدي الدباغ ويؤكد التمسك باستمراره| خاص

نفى نادي الزمالك وصول أي عروض رسمية إلى إدارة النادي للتعاقد مع الفلسطيني عدي الدباغ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة الحالية.

وأكد مصدر داخل الزمالك أن ما يتردد بشأن وجود عروض رسمية لضم اللاعب لا أساس له من الصحة، مشيرًا إلى أن النادي لم يتلقَّ أي مخاطبات رسمية بشأن رحيله.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك تتمسك باستمرار عدي الدباغ مع الفريق، وترى أن اللاعب يمثل إضافة قوية للفريق، خاصة في ظل رغبة الجهاز الفني في الاستفادة من قدراته خلال منافسات الموسم الحالي.

وشدد الزمالك على أن موقف النادي واضح بشأن اللاعب، وأن رحيله لن يكون مطروحًا إلا في حال وصول عرض رسمي مناسب وموافقة الإدارة والجهاز الفني، في ظل الرغبة في الحفاظ على العناصر الأساسية للفريق.

ويواصل عدي الدباغ تدريباته بصورة طبيعية مع الزمالك، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، وسط تركيز من الجهاز الفني على تجهيزه للاستفادة منه خلال المباريات القادمة.