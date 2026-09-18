عمر هريدي: الزمالك مليء بالكوادر.. ولم أحسم المنصب الذي سأترشح عليه

أكد عمر هريدي، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن النادي يمتلك العديد من الكوادر القادرة على تولي مسؤولية إدارته، مشيرًا إلى أن عزوف عدد من أبنائه عن العمل العام خلال فترات سابقة كان أحد أسباب عدم ظهور هذه الكوادر على الساحة.

وقال هريدي، خلال تصريحاته مع أمير هشام خلال برنامجه «مودرن سبورتس» عبر قناة Modern MTI الفضائية، إنه يراقب المشهد داخل نادي الزمالك، إلى جانب الوضع المالي ورغبات الجمعية العمومية، قبل حسم موقفه من خوض الانتخابات المقبلة.

وأضاف: «سأراقب المشهد والوضع المالي ورغبات الجمعية العمومية، وسأرى ماذا تريد الجمعية العمومية قبل اتخاذ قراري».

وأوضح هريدي أن التواصل المباشر مع أعضاء الجمعية العمومية ومختلف المجموعات والتكتلات داخل النادي يمثل عنصرًا مهمًا في تشكيل الرأي العام قبل الانتخابات، مؤكدًا أن جماهير الزمالك تسعى دائمًا إلى مصلحة النادي.

وعن الحديث المتكرر حول افتقاد الزمالك للكوادر القادرة على إدارة النادي، رفض هريدي هذا الطرح، قائلًا: «بالعكس، أنا شايف إن نادي الزمالك مليء بالكوادر، لكن حصل في فترة من الفترات نوع من أنواع العزوف».

وأشار إلى أن عددًا من أبناء الزمالك ابتعدوا عن المشهد نتيجة رغبتهم في تجنب المشاحنات والخلافات، موضحًا أن بعض هذه الكوادر أصبحت موجودة في أندية أخرى، مثل ناديي الصيد والشمس.

وتابع: «العضوية موجودة في نادي الصيد ونادي الشمس وأندية ثانية، والواحد بيشوف كوادر في نادي الشمس تنتمي لنادي الزمالك وتقدر تدير نادي الزمالك».

ورفض هريدي الكشف عن أسماء بعينها من هذه الكوادر، موضحًا أن بعضهم ينتمي إلى الهيئات القضائية، وبالتالي لا يليق به ذكر أسمائهم، لكنه أكد أن بينهم من سبق له خوض تجارب داخل نادي الزمالك من خلال اللجان وغيرها.

وبشأن المقعد الذي قد يخوض عليه الانتخابات المقبلة حال قراره الترشح، اكتفى هريدي بالتأكيد على أن الأولوية بالنسبة له هي مصلحة النادي، قائلًا: «يهمني الزمالك.. وإنكار الذات مطلوب».