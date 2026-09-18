حقيقة تحرك الزمالك لمنع إيقاف القيد

قال الإعلامي خالد الغندور إن مجلس إدارة نادي الزمالك يتابع مواعيد استحقاق أقساط اللاعبين الأجانب، وتعمل على سدادها في المواعيد المحددة خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر المقبلة، لتجنب الدخول في أزمات جديدة.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: الزمالك سيسدد قسط عمر فرج وسامسون أكينيولا، إلى جانب قسط إبراهيما نداي وفرجاني ساسي لاعبو الفريق السابقين، وفقًا للمواعيد المتفق عليها، مشددًا على أن النادي لن يتخلف عن سداد أي مستحقات.

وأختتم الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: إدارة الزمالك تواصلت مع جميع الأطراف، خاصة بعد التسويات التي تم إبرامها مع اللاعبين، خصوصا أن المصدر قال لنا: «مش هنسمح بأي شكاوى مجددًا من الممكن أن يترتب عليها إيقاف قيد تأديبي».