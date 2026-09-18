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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بولندا.. تعليق مؤقت لحركة الملاحة الجوية في مطاري لوبلين ورييشوف

بولندا
بولندا
محمود نوفل

أعلنت وكالة الملاحة الجوية البولندية اليوم الجمعة أن مطاري لوبلين ورييشوف في جنوب شرق بولندا، قد علقتا عمليات الطيران بسبب نشاط الطيران العسكري.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت قيادة العمليات للقوات المسلحة البولندية (DORSZ) أن الطيران العسكري البولندي نفذ عمليات وقائية في الأجواء البولندية، على خلفية ضربات روسية جديدة استهدفت مواقع في وسط أوكرانيا. 

وأكدت القيادة أن أنظمة الدفاع الجوي والرصد الراداري الأرضية وُضعت في حالة تأهب، موضحة أن التحرك كان بهدف تأمين وحماية المجال الجوي البولندي، من دون تسجيل أي خرق له.

وأعلنت القيادة انتهاء عمليات الطيران العسكري، مع توجيه الشكر إلى حلف شمال الأطلسي (NATO) والقوات الجوية التشيكية على الدعم. 

وفي الوقت نفسه، أبلغت هيئة خدمات الملاحة الجوية البولندية (PAŻP) عن تعليق مؤقت للعمليات في مطاري لوبلين وجيشوف ، قبل استئنافها بعد الساعة 20:00 من مساء أمس .
 

وكان الجيش البولندي قد دفع بالمقاتلات في وقت سابق  بعدما رُصدت طائرة مسيّرة نفاثة قرب الحدود البولندية-الأوكرانية. 

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات إن المسيّرة سقطت على بُعد نحو 4 كيلومترات من الحدود، وإن سرعتها واقترابها من الأراضي البولندية كانا سبباً في إطلاق المقاتلات
 

بولندا الحدود البولندية الأوكرانية الجيش البولندي مطاري لوبلين وجيشوف الملاحة الجوية البولندية

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