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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ضياء رشوان: قصف إيران دولا عربية خطأ فادح وله تداعيات طويلة على الشعوب

ضياء رشوان
ضياء رشوان
رحمة سمير

أكد ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن إيران، بحسب تقديره، ارتكبت «خطأ فادحًا» بقصفها دولًا عربية شقيقة، محذرًا من أن استمرار التصعيد قد يترك آثارًا طويلة المدى على العلاقات بين الشعوب.

وقال رشوان، خلال لقاء على هامش ملتقى الإعلام العربي في دبي، ضمن تغطية خاصة لقناة «المشهد»، إن القاهرة تحركت للتعامل مع تداعيات التصعيد من خلال التواصل على مستوى الرئيس ووزير الخارجية ووزير الدولة للإعلام مع وزراء الإعلام في الدول الخليجية.

وأوضح أن القضية لا تقتصر على الجانب الأخلاقي، وإنما تمتد إلى أبعاد استراتيجية، مشيرًا إلى أن استمرار استهداف الدول العربية قد ينعكس على العلاقات بين الشعوب لفترات طويلة.

وأضاف رشوان أن الأنظمة السياسية قد تتغير وتأتي أنظمة أخرى، بينما ستظل الشعوب التي تعرضت للقصف تحمل آثارًا ومرارة تجاه ما حدث، مشيرًا إلى وجود جاليات إيرانية في دول الخليج.

وأكد وزير الدولة للإعلام ضرورة أن تعيد إيران النظر في هذا المسار، معتبرًا أن الدول العربية، وفي مقدمتها دول الخليج، لديها مصلحة في استخدام الوساطة من أجل وقف الحرب.

ضياء رشوان إيران دولًا عربية شقيقة الإعلام العربي دبي

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