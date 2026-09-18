ضياء رشوان يدعو إيران لإعادة النظر في التصعيد ويحذر من آثار استهداف الدول العربية

دعا ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، إيران إلى إعادة النظر في مسار التصعيد بالمنطقة، محذرًا من أن استمرار استهداف الدول العربية قد يترك آثارًا طويلة المدى على علاقات الشعوب.

وأكد رشوان، خلال لقاء على هامش ملتقى الإعلام العربي في دبي، ضمن تغطية خاصة لقناة «المشهد»، أن الأطراف العربية، وفي مقدمتها دول الخليج، لديها مصلحة في التوسط من أجل وقف الحرب.

وقال إن إيران تمثل، وفق وصفه، «مشروعًا متفجرًا في المنطقة»، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب البحث عن سبل لإطفاء الحريق واحتواء التوتر، بدلًا من مواصلة التصعيد الذي قد يؤدي إلى زيادة التوتر في المنطقة.

وأوضح وزير الدولة للإعلام أن معظم محاولات الوساطة مع إيران كانت عربية، باستثناء باكستان، رافضًا ما قد يقال عن وجود موقف عربي معادٍ لإيران، ومؤكدًا أن التحركات العربية استهدفت تهدئة التوتر والعمل على وقف الحرب.

وأشار رشوان إلى أن استمرار استهداف الدول العربية قد ينعكس على العلاقات بين الشعوب لفترات طويلة، داعيًا إيران إلى إعادة النظر في هذا المسار، ومؤكدًا أهمية الدور العربي، وخاصة الخليجي، في جهود الوساطة ووقف الحرب.