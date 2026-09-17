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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد مصرع أب وأبنائه الأربعة وشقيقه.. محافظ الأقصر يوجه بسرعة دعم أسر ضحايا حادث معمل المخللات بأرمنت

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

نعى المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، ضحايا حادث الصعق الكهربائي الذي شهدته منطقة عزبة الأسد بأرمنت الحيط، وأسفر عن مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة وإصابة آخرين، موجها بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم أوجه الدعم والمساندة لأسر المتوفين والمصابين.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعرض عدد من الأشخاص لصعق كهربائي داخل بيارة مياه تابعة لأحد معامل إنتاج المخللات بمنطقة عزبة الأسد، ما أسفر عن وفاة صاحب المعمل وأبنائه الأربعة وشقيقه، فيما أصيب آخرون، وجرى نقلهم إلى مستشفى حورس التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وفور وقوع الحادث، وجه محافظ الأقصر عبد الخالق حسين مدني، رئيس مركز ومدينة أرمنت، بالانتقال إلى موقع الواقعة ومتابعة الموقف ميدانيا والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، مع رفع تقرير بتطورات الحادث أولا بأول.

كما كلف المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث، حيث جرى تشكيل لجنة إغاثة عاجلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تقديم الدعم والمساندة لأسر الضحايا والمصابين.

وفي السياق ذاته، شكلت مديرية العمل لجنة متخصصة لفحص ملابسات الحادث من ناحية اشتراطات السلامة والصحة المهنية، ضمت المختصين بإدارات السلامة والصحة المهنية ومكتب العمل، حيث أجرت اللجنة المعاينات اللازمة وبدأت إعداد التقارير الفنية كل فيما يخص اختصاصه.

وشدد محافظ الأقصر على سرعة استكمال الإجراءات والتعامل مع آثار الحادث، ومتابعة أعمال اللجان المشكلة، واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات في ضوء ما تسفر عنه التقارير والفحوصات.

وكانت الجهات المختصة قد باشرت التحقيقات في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات حادث الصعق الكهربائي، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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