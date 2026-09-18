في الواقع سأختار صلاح.. كاراجر يحسم جدل الأفضل بين نجمَي ليفربول

كشف جيمي كاراجر، أسطورة ليفربول الإنجليزي، عن اختياره بين محمد صلاح ولويس سواريز، حال وجود الثنائي في أفضل مستوياتهما ضمن تشكيلة الريدز خلال الموسم الحالي.

وجاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية، حيث سُئل كاراجر: «من تفضل أن يكون في تشكيلة ليفربول هذا العام: سواريز في قمة مستواه أم صلاح في قمة مستواه؟».

ورد جيمي كاراجر قائلًا: «في الواقع، سأختار صلاح في قمة مستواه».

ويأتي اختيار كاراجر في إطار المقارنة بين اثنين من أبرز المهاجمين الذين ارتدوا قميص ليفربول، حيث قدم كل من محمد صلاح ولويس سواريز مستويات لافتة خلال فترتهما مع الفريق الإنجليزي.

ويواصل محمد صلاح مسيرته مع ليفربول، بعدما أصبح أحد أبرز هدافي الفريق في السنوات الأخيرة، وحقق العديد من الأرقام والبطولات بقميص الريدز.