ممداني يطلق 17 مرحاضا عاما مجانيا في نيويورك.. شرط مفاجئ للاستخدام

أطلقت مدينة نيويورك الأمريكية مشروعا تجريبيا لتوفير مراحيض عامة مجانية في عدد من المناطق، من خلال تركيب 17 وحدة مجهزة بخدمات حديثة، ضمن خطة تستهدف معالجة النقص في المرافق العامة بالمدينة.

ويشمل المشروع، الذي أطلقه رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني، وحدات مزودة بمراحيض وأنظمة صرف صحي مستقلة، وأحواض غسيل بمياه جارية، إلى جانب التدفئة والتكييف، وحصائر لتغيير الملابس، وفوط صحية مجانية، فضلًا عن تجهيزات مخصصة لذوي الإعاقة.

وتعمل الوحدات بالطاقة الشمسية، ولا تحتاج إلى الاتصال بشبكات المياه أو الصرف الصحي أو الكهرباء الموجودة أسفل الشوارع، كما تضم مجموعة من أجهزة الاستشعار التي تتابع معدلات الاستخدام وحالة النظافة، وتُرسل بيانات إلى الجهة المشغلة لتحديد الحاجة إلى التنظيف والصيانة.

وبحسب المشروع، يتولى عامل نظافة تنظيف الوحدة بعد نحو 10 إلى 15 استخدامًا، فيما يمكن للمستخدمين معرفة الوحدات المتاحة والإبلاغ عن الأعطال عبر تطبيق مخصص.

10 دقائق فقط

لكن المراحيض الجديدة تفرض حدًا زمنيًا لاستخدامها، إذ يحصل كل مستخدم على 10 دقائق فقط.

وبعد مرور 5 دقائق تتوقف الموسيقى وتصدر تذكيرات للمستخدم، فيما يصدر تنبيه إضافي عند الدقيقة الثامنة. وعند انتهاء الدقائق العشر، تومض الأضواء وتظهر رسالة تفيد بانتهاء الوقت، قبل أن يُفتح الباب تلقائيًا بعد نحو 30 ثانية.

وتقول إدارة المشروع إن نظام تحديد المدة يهدف أيضًا إلى تعزيز السلامة، إذ يتيح للعاملين التدخل سريعًا في حال تعرض شخص لحالة طبية طارئة داخل الوحدة.

وفي الوقت نفسه، أثارت آلية احتساب الوقت تساؤلات بشأن الأشخاص الذين قد يحتاجون إلى مدة أطول، مثل كبار السن وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية أو يحتاجون إلى استخدام معدات طبية، فيما لم تُوفر حتى الآن آلية لتمديد فترة الاستخدام.

ومن المقرر تشغيل المراحيض يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، على أن يستمر المشروع التجريبي لمدة عام، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 4 ملايين دولار.

وتتوزع الوحدات الجديدة على عدد من المناطق في نيويورك، من بينها محيط ملعب يانكي ومانهاتن وأستوريا وحدائق وساحات عامة، إضافة إلى ممشى جزيرة ستاتن.

ويأتي المشروع ضمن توجه إدارة ممداني لتنفيذ مشروعات خدمية صغيرة تستهدف تحسين الخدمات اليومية في المدينة، بالتوازي مع تجارب أخرى، من بينها تركيب أسطح خضراء فوق بعض محطات الحافلات بهدف المساعدة في مواجهة مياه الأمطار وارتفاع درجات الحرارة.