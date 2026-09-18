قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمريكا.. تحطم طائرة إف-16 خلال رحلة تدريبية في ميشيجان وإخلاء المنطقة
فريق تحقيق أممي: شبهات بارتكاب أمريكا جرائم حرب في إيران
«الخليج في قلب خريطة الطاقة».. وزير البترول الأسبق: المنطقة تملك 70% من احتياطيات البترول والغاز عالميًا
آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية لموسم 1448هـ - 2027م
الدفاع الفرنسية: اجتماع باريس بحث خارطة طريق لبنان لحصر السلاح وترتيبات ما بعد اليونيفيل
أمريكا تمنح مسؤولين إيرانيين تأشيرات لحضور جمعية الأمم المتحدة وترفض طلب أبو مازن
طقس اليوم| انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة
أمريكا: السجن 17 شهرا لمواطن هدد بقتل اليهود وكامالا هاريس وإيلون ماسك
حكم صلاة الجمعة لمن أدرك الإمام في التشهد
وزير التعليم يعلن إلغاء الفترة المسائية بالابتدائي العام المقبل وحظر «الهوم سكولينج» بالدولية
البنتاجون تدرس سحب ثلث القوات الأمريكية من أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ممداني يطلق 17 مرحاضا عاما مجانيا في نيويورك.. شرط مفاجئ للاستخدام

ممداني يطلق 17 مرحاضا عاما مجانا في نيويورك.. لكن هناك شرطا مفاجئا
ممداني يطلق 17 مرحاضا عاما مجانا في نيويورك.. لكن هناك شرطا مفاجئا
فرناس حفظي

أطلقت مدينة نيويورك الأمريكية مشروعا تجريبيا لتوفير مراحيض عامة مجانية في عدد من المناطق، من خلال تركيب 17 وحدة مجهزة بخدمات حديثة، ضمن خطة تستهدف معالجة النقص في المرافق العامة بالمدينة.

ويشمل المشروع، الذي أطلقه رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني، وحدات مزودة بمراحيض وأنظمة صرف صحي مستقلة، وأحواض غسيل بمياه جارية، إلى جانب التدفئة والتكييف، وحصائر لتغيير الملابس، وفوط صحية مجانية، فضلًا عن تجهيزات مخصصة لذوي الإعاقة.

وتعمل الوحدات بالطاقة الشمسية، ولا تحتاج إلى الاتصال بشبكات المياه أو الصرف الصحي أو الكهرباء الموجودة أسفل الشوارع، كما تضم مجموعة من أجهزة الاستشعار التي تتابع معدلات الاستخدام وحالة النظافة، وتُرسل بيانات إلى الجهة المشغلة لتحديد الحاجة إلى التنظيف والصيانة.

وبحسب المشروع، يتولى عامل نظافة تنظيف الوحدة بعد نحو 10 إلى 15 استخدامًا، فيما يمكن للمستخدمين معرفة الوحدات المتاحة والإبلاغ عن الأعطال عبر تطبيق مخصص.

10 دقائق فقط

لكن المراحيض الجديدة تفرض حدًا زمنيًا لاستخدامها، إذ يحصل كل مستخدم على 10 دقائق فقط.

وبعد مرور 5 دقائق تتوقف الموسيقى وتصدر تذكيرات للمستخدم، فيما يصدر تنبيه إضافي عند الدقيقة الثامنة. وعند انتهاء الدقائق العشر، تومض الأضواء وتظهر رسالة تفيد بانتهاء الوقت، قبل أن يُفتح الباب تلقائيًا بعد نحو 30 ثانية.

وتقول إدارة المشروع إن نظام تحديد المدة يهدف أيضًا إلى تعزيز السلامة، إذ يتيح للعاملين التدخل سريعًا في حال تعرض شخص لحالة طبية طارئة داخل الوحدة.

وفي الوقت نفسه، أثارت آلية احتساب الوقت تساؤلات بشأن الأشخاص الذين قد يحتاجون إلى مدة أطول، مثل كبار السن وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية أو يحتاجون إلى استخدام معدات طبية، فيما لم تُوفر حتى الآن آلية لتمديد فترة الاستخدام.

ومن المقرر تشغيل المراحيض يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، على أن يستمر المشروع التجريبي لمدة عام، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 4 ملايين دولار.

وتتوزع الوحدات الجديدة على عدد من المناطق في نيويورك، من بينها محيط ملعب يانكي ومانهاتن وأستوريا وحدائق وساحات عامة، إضافة إلى ممشى جزيرة ستاتن.

ويأتي المشروع ضمن توجه إدارة ممداني لتنفيذ مشروعات خدمية صغيرة تستهدف تحسين الخدمات اليومية في المدينة، بالتوازي مع تجارب أخرى، من بينها تركيب أسطح خضراء فوق بعض محطات الحافلات بهدف المساعدة في مواجهة مياه الأمطار وارتفاع درجات الحرارة.

مدينة نيويورك الأمريكية مشروعا تجريبيا مراحيض عامة مجانية رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

الساعة هتتغير يوم خميس بالليل.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا هذا الموعد

قطع المياه

قطع المياه غدا الجمعة لمدة 6 ساعات عن مناطق في الهرم

أحمد العوضي ويارا السكري

بعد تلميحها بارتباطهما.. فارق العمر بين أحمد العوضي ويارا السكري

المتهمان

حبس جودي سنتين ومروان سنة في دهس هدير بائعة الشاي

الطقس

الطقس غدا.. القاهرة تتنفس بعد موجة الحر وأمطار تقترب من هذه المحافظات

سامح حسين

زوجة سامح حسين تكشف آخر تطورات حالته الصحية وتوجه رسالة لجمهوره

المجني عليه

مقـ.تل مدرس أثناء محاولته فض مشاجرة بالمنوفية

خلف الزناتي نقيب المعلمين

وفاة مدرس أثناء اليوم الدراسي بأسيوط إثر هبوط حاد بالدورة الدموية

ترشيحاتنا

طفل خليجي

طفل خليجي يخطف الأنظار بالغناء داخل سيارة ويثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

المدرسة

هل تعلم أن الأم نقول لها ماما والأب بابا؟.. فيديو إذاعة مدرسية يثير السخرية

وزيرة التضامن

افتتاح الدورة العاشرة من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة

بالصور

الرمان ليس مجرد فاكهة.. فوائد مهمة لصحة الرجل

الرمان
الرمان
الرمان

أعراض قد تكشف إصابتك بحصوات المرارة.. علامات لا تتجاهلها

حصوات المرارة
حصوات المرارة
حصوات المرارة

كلوديا حنا: سعيدة بتكريم أحمد حلمي وشريف منير وياسر جلال في مهرجان ظفار الدولي

كلوديا حنا
كلوديا حنا
كلوديا حنا

أعلنوا ارتباطهم خلاص.. صور جمعت يارا السكري وأحمد العوضي

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد