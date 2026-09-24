إزاي تضبط وقت وتاريخ عداد الكهرباء أبو كارت لتجنب خصم الرصيد؟

يحرص عدد كبير من مستخدمي عدادات الكهرباء مسبقة الدفع على متابعة الرصيد والاستهلاك بشكل مستمر، إلا أن هناك اشياء أخرى داخل العداد تستحق الانتباه، وفي مقدمتها الوقت والتاريخ، خاصة أن لها علافة بالرصيد.

وفي حالة ملاحظة وجود اختلاف بين الوقت أو التاريخ الظاهر على شاشة العداد والتوقيت الفعلي، يمكن للمشترك التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة له لطلب تحديث بيانات العداد.

كيفية ضبط وقت وتاريخ عداد الكهرباء مسبق الدفع؟

يمكن تحديث بيانات العداد من خلال كارت الشحن، حيث يطلب المشترك من موظف مركز الشحن تحديث بيانات العداد على الكارت. وبعد برمجة الكارت بالبيانات المطلوبة، يقوم المشترك بوضعه داخل العداد في المنزل، ليتم نقل التحديثات إلى العداد.

ويُفضل قبل التوجه للشحن وضع الكارت في العداد أولاً، حتى يتمكن الكارت من قراءة البيانات الموجودة بالعداد، ثم بعد شحنه وتحديثه يتم إدخاله مرة أخرى في العداد لتسجيل البيانات الجديدة.

كما يمكن في بعض أنظمة الشحن الإلكتروني التي تعتمد على تقنية NFC تنفيذ عمليات مرتبطة بتحديث بيانات الكارت والعداد من خلال الهاتف المحمول، بشرط أن يكون الهاتف والكارت والتطبيق المستخدم يدعمون هذه الخاصية.

لماذا يجب التأكد من ضبط الوقت والتاريخ؟

تظهر أهمية الوقت والتاريخ في العداد مسبق الدفع في ارتباط بعض العمليات البرمجية بالوقت والتاريخ، ومن بينها الانتقال بين شرائح الاستهلاك مع بداية الشهر، وكذلك بعض قواعد إدارة الرصيد وفترات السماح التي يطبقها نظام العداد.

كما يساعد ضبط التاريخ على أن تكون بيانات الاستهلاك والشحن المسجلة على العداد متوافقة مع الفترة الزمنية الفعلية، وهو ما يسهل على المشترك مراجعة الرصيد وعمليات الخصم التي تتم من العداد.

ومن المهم التأكيد على أن اختلاف الساعة لا يعني تلقائياً زيادة قيمة الاستهلاك أو تغيير الشريحة، إذ تعتمد المحاسبة على منظومة وقواعد التعريفة المطبقة على العداد، ولذلك فإن أي مشكلة غير معتادة في الخصم أو الرصيد يجب مراجعتها مع شركة توزيع الكهرباء.

كيف تتأكد من ضبط العداد؟

بعد إدخال الكارت المحدث في العداد، يمكن للمشترك التنقل بين شاشات العداد المختلفة حتى الوصول إلى شاشة الوقت والتاريخ، والتأكد من مطابقتها للبيانات الفعلية.

وفي حالة استمرار ظهور وقت أو تاريخ غير صحيح، أو وجود خصومات غير مفهومة من الرصيد، يُنصح بالتوجه إلى شركة الكهرباء التابعة لها الوحدة السكنية لفحص العداد وتحديث بياناته.

وفي حالة استخدام كارت شحن قديم لا يدعم بعض خدمات الشحن الحديثة، يمكن للمشترك الاستفسار من شركة توزيع الكهرباء التابع لها عن إمكانية استبداله بكارت يدعم تقنية NFC، وفقاً لنوع العداد ونظام الشحن المتاح.