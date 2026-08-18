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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لو هتقدم في الإسكان.. أسهل طريقة لاستخراج برنت تأمينات أونلاين

استخراج برنت تأمينات
استخراج برنت تأمينات
رشا عوني

مع اقتراب طرح شقق الإسكان الإجتماعي2026 وشقق الإيجار التمليكي، يستعد المواطنون لتجهيز المستندات المطلوبة لحجز وحدة بالإسكان، وتتضمن الأوراق ضرورة إحضار برنت تأمينات حديث، لذا نقدم لك أسهل طريقة لاستخراج برنت تأمينات أونلاين .

وتعد شهادة برنت التأمينات وثيقة أساسية يعتمد عليها في العديد من الإجراءات الحكومية والخاصة، حيث تثبت مدد الاشتراك في التأمينات وقيمة الأجور المسجلة، ما يجعلها ضرورية عند التقديم للوظائف أو إنجاز المعاملات الرسمية المختلفة.

استخراج برنت تأمينات أول مرة.. رابط الاستعلام الفوري

الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومى

اين يمكني استخراج برنت التأمينات؟

تتوافر مكاتب التأمينات الاجتماعية في جميع المراكز والمدن، ويمكن التوجه لأي مكتب تابع لمحل الإقامة.

 وفي حال وجود صعوبة في الوصول إلى المكتب أو الحصول على الرقم التأميني، يمكن التوجه للمكتب الرئيسي بمحافظة الإقامة أو الفرع الرئيسي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالقاهرة في شارع الألفي بوسط البلد.


هل يمكن استخراج برنت تأمينات إليكتروني؟

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خدمة استخراج برنت التأمينات إلكترونيا مجانا، دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب التأمينات أو دفع أي رسوم.

وأوضحت الهيئة، أن الخدمة متاحة لجميع المواطنين عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، من خلال رابط مخصص يسهل الوصول إليه، في خطوة تهدف لتوفير الوقت والجهد، وتيسير الحصول على المستندات التأمينية المهمة بسهولة ويسر . 

استخراج برنت تأمينات2026

يمكنك استخراج برنت التأمينات (البيان التأميني) في مصر إلكترونياً خلال دقائق عبر منصة مصر الرقمية أو موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أو بالتوجه مباشرة إلى أقرب مكتب تأمينات اجتماعية ولديك بطاقة الرقم القومي السارية. 

استخراج برنت تأمينات في 20 دقيقة .. رابط فوري

استخراج برنت تأمينات اول مرة  

إذا كنت بحاجة إلى برنت تأميني مختوم ومعتمد، يمكنك اتباع هذه الخطوات:

1. التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات اجتماعية تابع لمحل إقامتك.

2. تقديم طلب استخراج برنت تأمينات إلى الموظف المختص.

3. تسليم الأوراق المطلوبة

4. استلام البرنت التأميني المختوم في نفس اليوم أو خلال فترة قصيرة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج برنت التأمينات 

لاستخراج برنت  تأمينات معتمد، يجب تجهيز المستندات التالية:

  • البطاقة الشخصية (الرقم القومي) سارية المفعول.
  • شهادة الميلاد (في حالة عدم توفر البطاقة الشخصية).
  • نسخة مطبوعة من البرنت الإلكتروني للاستعلام عن البيانات مسبقًا وتوفير الوقت.
هل يمكن استخراج برنت تأمينات من على النت؟.. الرابط والشروط

استخراج برنت تأمينات أونلاين

 

الدخول إلى بوابة مصر الرقمية أو زيارة الموقع الرسمي لـ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

تسجيل الدخول باستخدام حسابك أو إنشاء حساب جديد.

اختيار خدمات "المؤمن عليه" ثم الضغط على "الاستعلام عن مدد الاشتراك والأجور".

استعراض البيانات وتحميل البرنت التأميني وطباعته للاستخدام المؤقت .

ويمكن للمواطن التوجه إلى مكتب التأمينات التابع لمحل سكنه ومعه بطاقة الرقم القومي وصورة منها، لاستخراج نسخة ورقية مختومة ومعتمدة.

الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي

 

ادخل على موقع هيئة التأمينات .. اضغط هنا

  1. اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأمينى​ بالرقم القومى.
  2. الضغط على ​​بدء الخدمة.
  3. يتم إدخال البيانات الشخصية وهى بيانات الرقم القومى للمستعلم, والأسم الأول للأم.
  4. يتم النقر على أيقونة أنا لست روبوت.
  5. يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.    
  6. بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأمينى.

 

كيف أحصل على برنت تأمينات؟  

 

بعض الجهات الحكومية أو الخاصة لا تزال تطلب نسخة ورقية رسمية مختومة من مكتب التأمينات.

وفي هذه الحالة، يتوجب على المواطن التوجه إلى المكتب التابع له وفقًا لمحل الإقامة، مصطحبًا أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها، حيث يتم إصدار الشهادة بختم رسمي وتوقيع معتمد.

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