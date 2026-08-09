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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الإيجار 2026.. الشروط وطريقة التقديم

شقق الإسكان الإيجار 2026
شقق الإسكان الإيجار 2026
رشا عوني

أيام قليلة ويبدأ حجز شقق الإسكان الإجتماعي الإيجار التي أعلنت عنها الوزارة خلال الأسابيع الماضية، حيث يتمكن الشباب والمقبلين على الزواج ومحدودي الدخل من حجز شقة الإسكان بنظام الإيجار مع توافر الشروط المطلوبة، وسيتم طرح كراسة الشروط على الموقع الرسمي خلال أيام لتبدأ عملية سحب الكراسات والحجز رسميا.

طرح 5000 شقة في 25 مدينة جديدة

يشمل الطرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم بمساحات متنوعة داخل 25 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية، مع تخصيص 5% من إجمالي الوحدات لذوي الهمم ممن تنطبق عليهم شروط الحجز.

ويتم تخصيص الوحدات بنظام القرعة العلنية بين المتقدمين المستوفين للشروط، مع الالتزام بالحجز داخل محافظة الإقامة المثبتة ببطاقة الرقم القومي، وفي حال عدم توافر وحدات يمكن التقديم في أقرب مدينة تحددها كراسة الشروط.

شروط حجز شقق الإسكان الإيجار

 

- ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا.

- ألا تزيد القيمة المستقطعة شهريًا على 25% من إجمالي دخل المتقدم لسداد القيمة الإيجارية.

- أن يكون المواطن المتقدم من المقيمين أو من العاملين بذات المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المتقدم لها، من واقع بطاقة الرقم القومي أو شهادة إثبات الدخل، ويستثنى من هذا الشرط وحدات المحافظات.

- عدم حصول المتقدم على وحدة سكنية بالإيجار أو التمليك، أو قطعة أرض من الدولة، أو أي دعم سكني آخر، أو الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري.

 

تمتد المدة الإيجارية للوحدات المطروحة لمدة 3 سنوات.

- يمكن تجديد المدة الإيجارية لمدة أخرى مماثلة، وذلك حسب رغبة المواطنين المستفيدين، بشرط أن يكون المواطن المستفيد قد أوفى بجميع التزاماته المترتبة على التعاقد أو أي تعديل كتابي يطرأ عليه، ويكون التجديد بالشروط والضوابط والقيمة التي يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في حينه.

- إمكانية التحويل من محور الإيجار إلى محور التمليك خلال مدة التعاقد بعد مرور سنة كحد أدنى.


طريقة التقديم على شقق الإيجار التمليكي

أوضحت الوزارة أن التقديم سيتم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث سيتم إتاحة كراسة الشروط التي تتضمن:

خطوات الحجز.

شروط الاستحقاق.

آليات السداد.

ضوابط التخصيص.

مواعيد التقديم والقرعة.

تفاصيل شقق الإيجار التمليكي

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان رسمي، طرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار بعددٍ من المحافظات والمدن الجديدة، وذلك خلال شهر، وفقًا للشروط التي اعتمدها مجلس الوزراء.

الوحدات متوفرة في 25 مدينة

الوحدات تم توزيعها على نحو 25 مدينة جديدة، على أن يتم التقديم وفقًا لمحافظة الإقامة المثبتة ببطاقة الرقم القومي، وفي حال عدم توافر وحدات بالمحافظة محل الإقامة، يجوز التقدم للحجز بأقرب مدينة، وفقًا لما ستحدده كراسة الشروط.
خطوات حجز شقق الإيجار التمليكي 2026| الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على وحدة سكنية - بوابة الأهرام بيزنس

تأمين بقيمة 3 أشهر

ذكرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه من بين شروط الحصول على وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك أن يلتزم العميل بإستكمال مبلغ تأمين يعادل قيمة إيجار 3 أشهر من القيمة الإيجارية المحددة للعام الأول، وبما لا يقل عن مبلغ جدية الحجز المسدد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إخطاره بالتخصيص، على أن يتم تحديث قيمة التأمين سنويًا وفقًا للزيادة المقررة في القيمة الإيجارية.

الإيجار 1500 جنيه

أوضحت مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن قيمة الإيجار لهذه الوحدات سيبدأ من 1500 جنيه ، وقالت  : "لا تزيد القيمة المستقطعة شهريًا عن ٢٥% من إجمالي دخل المتقدم لسداد القيمة الإيجارية، علمًا بأن باقي القيمة الإيجارية يتم سدادها في صورة دعم مقدم للمستفيدين.

ويتم تحديد الحد الأدنى لإيجار الوحدة السكنية وسيبدأ من 1500 جنيه شهريا في بعض القرى والمحافظات، وتحدد القيمة الإيجارية حسب القيمة السوقية للوحدة.

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