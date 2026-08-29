من زراعة النخاع والقوقعة إلى تدخلات القلب والمخ.."التأمين الصحي" الشامل يوسع نطاق الخدمات

واصلت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، خلال شهر يوليو 2026، توسيع نطاق إتاحة الخدمات الطبية المتقدمة والتدخلات العلاجية فائقة التخصص للمستفيدين، من خلال توفير عدد من الإجراءات الدقيقة في تخصصات الأورام وزراعة الأعضاء والقوقعة والقلب والمخ والأعصاب، بما يعكس تطور قدرة المنظومة على التعامل مع الحالات المعقدة وتوفير الرعاية المناسبة وفق الاحتياج الطبي، مع تعزيز الحماية المالية للمواطنين.

وأكد السيد/ حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن قصص النجاح التي شهدها شهر يوليو تعكس التطور المستمر في قدرة المنظومة على إتاحة الخدمات الطبية المتقدمة من خلال شبكة متكاملة من مقدمي الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو ضمان حصول كل مستفيد على الخدمة الطبية المناسبة في التوقيت المناسب، دون أن تمثل التكلفة عائقًا أمام تلقي العلاج.

وأضاف المدير التنفيذي أن المنظومة تواصل التوسع في إتاحة التدخلات الطبية التي تتطلب إمكانات وتجهيزات وخبرات متخصصة، بالتوازي مع تعزيز التنسيق بين المستفيدين ومقدمي الخدمات، بما يدعم سرعة الاستجابة وجودة الرعاية واستدامة الحماية المالية، مؤكدًا أن الخدمات فائقة التخصص يجب أن تكون متاحة للمستفيد وفق احتياجه الطبي، وليس وفق قدرته على تحمل التكلفة.

محافظة الإسماعيلية

ففي محافظة الإسماعيلية، نجحت المنظومة في توفير الرعاية الطبية لمستفيدة تبلغ من العمر 43 عامًا، (م. أ)، كانت تعاني من ورم داخل العين اليمنى. وبعد استكمال الفحوصات والتقييم الطبي، جرى التنسيق مع شبكة مقدمي الخدمات وتحويل الحالة إلى المركز الطبي العالمي، حيث خضعت لتدخل جراحي دقيق شمل استئصال الورم وإفراغ محتويات العين وزراعة كرة صناعية، مع تحمل الهيئة التكلفة الكاملة للعملية.

كما وفرت المنظومة في الإسماعيلية خدمة زراعة النخاع الذاتي لمستفيد يبلغ من العمر 47 عامًا، (ع. م.)، كان يعاني من مرض سرطان الغدد الليمفاوية، حيث بدأت رحلة العلاج من خلال طبيب الأسرة وإجراء الفحوصات اللازمة، ثم جرى التنسيق مع شبكة مقدمي الخدمات وتحويل الحالة إلى مستشفى القاهرة التخصصي – مجموعة مستشفيات كليوباترا، لإجراء زراعة النخاع الذاتي وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة، مع تحمل الهيئة تكلفة الزراعة والرعاية الطبية المرتبطة بها.

وفي محافظة أسوان، واصلت المنظومة إتاحة خدمات طبية متقدمة، شملت إجراء زراعة كلى لمستفيدة تبلغ من العمر 36 عامًا، (أ. أ)، بعد معاناتها من الفشل الكلوي المزمن، وذلك بمستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج.

كما استفادت طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، (ف. ع)، من إجراء *زراعة قوقعة* بمستشفى أسوان التخصصي، بعد تشخيص إصابتها بالصمم الحسي العصبي في الأذنين، بما يتيح لها فرصًا أفضل للسمع والتواصل وتحسين جودة حياتها.

وشملت الخدمات المتقدمة كذلك إجراء *زراعة كلى* لمستفيد يبلغ من العمر 15 عامًا، (ع. أ.)، بعد معاناته من الفشل الكلوي المزمن، وذلك بمركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، في إطار إتاحة خدمات الرعاية المتخصصة للمستفيدين.

وفي *محافظة جنوب سيناء*، شهد مجمع الفيروز الطبي إنجازًا طبيًا نوعيًا في مجال أمراض القلب والقسطرة التداخلية، من خلال استخدام تقنية علاجية حديثة لحالة مصابة بمرض تضخم عضلة القلب المصحوب بانسداد في مسار خروج الدم من القلب.

وتعتمد التقنية على إحداث فتحات دقيقة في الحاجز الفاصل بين بطيني القلب باستخدام القسطرة، بما يساعد على تقليل الانسداد وتحسين تدفق الدم، ويوفر خيارًا علاجيًا متقدمًا لبعض الحالات التي تستدعي هذا النوع من التدخل.

وتعكس هذه الخطوة توجه المنظومة نحو توطين الخدمات والتقنيات العلاجية المتقدمة وإتاحتها للمستفيدين داخل مصر، بما يدعم فرص حصول المرضى على خيارات علاجية حديثة وفق احتياجاتهم الطبية.

وفي *محافظة الأقصر*، واصلت المنظومة توفير التدخلات العلاجية فائقة التخصص للحالات ذات الاحتياجات المعقدة، حيث يجري العمل على توفير إجراء متقدم لعلاج حالة تعاني من تمدد بالشريان الأورطي في الصدر والجزء البطني، وصولًا إلى الشرايين الحرقفية، من خلال تركيب دعامة مغطاة متفرعة للشريان الأورطي، إلى جانب دعامات مغطاة للشرايين الكلوية وشرايين الأمعاء، وفق الخطة العلاجية التي أقرها الفريق الطبي.

وتتضمن الحالة، التي يبلغ صاحبها 66 عامًا، (س. خ)، إجراءً متعدد المراحل، وتحتاج مستلزماته إلى توريد متخصص، حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير المستلزمات الطبية اللازمة، مع موافقة المريض على الخطة العلاجية المقترحة ورفضه البديل الجراحي التقليدي، وتبلغ التكلفة التقديرية للخدمة نحو 3 ملايين جنيه.

كما شهدت محافظة الأقصر توفير إجراء طبي متقدم للمستفيد (ع. م)، من خلال التحضير لتركيب جهاز لتنبيه مناطق محددة في المخ باستخدام تقنية دقيقة لتحديد موضع الجهاز، وبطارية قابلة لإعادة الشحن، لعلاج اضطراب حركي متقدم. وتبلغ التكلفة التقديرية للجهاز والإجراء نحو مليوني جنيه، بما يعكس قدرة المنظومة على توفير تقنيات علاجية مرتفعة التكلفة للحالات التي تستدعيها طبيًا.

وفي *محافظة السويس*، واصلت المنظومة توفير خدمات علاجية متقدمة للأطفال، حيث استفاد طفل من إجراء زراعة قوقعة بمجمع السويس الطبي، بعد استكمال مراحل التشخيص والفحوصات والإحالة والتجهيز للعملية، وفق ضوابط التغطية التأمينية بالمنظومة، بما أتاح للأسرة الحصول على الخدمة دون أن تمثل التكلفة عائقًا أمام العلاج.

وأكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن قصص النجاح التي شهدها شهر يوليو تعكس التطور المستمر في قدرة المنظومة على إتاحة الخدمات الطبية فائقة التخصص للحالات المعقدة، من خلال شبكة متكاملة من مقدمي الخدمات الصحية، بما يضمن حصول المستفيد على التدخل الطبي المناسب وفق احتياجاته، مع تحمل المنظومة للتكاليف العلاجية وفق قواعد التغطية التأمينية، بما يعزز الحماية المالية للأسر المصرية ويدعم توجه الدولة نحو بناء نظام صحي شامل ومستدام يضمن جودة الرعاية وإتاحة العلاج دون أن تمثل القدرة المالية عائقًا أمام الحصول على الخدمة.

وتواصل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل جهودها لتوسيع نطاق الخدمات الطبية المتخصصة، وتعزيز التكامل بين مستويات الرعاية الصحية ومقدمي الخدمات، بما يدعم إتاحة أحدث التدخلات العلاجية للمستفيدين، ويرسخ الحق في الحصول على رعاية صحية آمنة وذات جودة، ويحسن فرص التعافي وجودة الحياة للمواطنين.