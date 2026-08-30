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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عبد الله المغازي: توجيهات الرئيس السيسي بعرض إنجازات الدولة واجبة التنفيذ

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
محمد البدوي

أكد الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري والبرلماني السابق، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعتمد في تعامله مع المواطنين على المصارحة والشفافية، معتبرًا أن هذا النهج ساهم في تعزيز وعي المصريين بالتحديات الاقتصادية ودفعهم إلى تحمل تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

إطلاع المواطنين على الحقائق

وأوضح المغازي، خلال التغطية الخاصة التي يقدمها محمد جوهر وأحمد دياب على قناة «صدى البلد»، أن الرئيس السيسي يراهن بصورة مستمرة على وعي الشعب المصري، ويحرص على إطلاع المواطنين على الحقائق والتحديات، مشيرًا إلى أن الشفافية تمثل أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الدستور.

توجيهات الرئيس للحكومة.. تكليفات قانونية وسياسية
 

وقال أستاذ القانون الدستوري والبرلماني السابق إن التكليفات الأخيرة التي وجه بها الرئيس السيسي إلى الحكومة بشأن عرض إنجازات الدولة أمام المواطنين تحمل أبعادًا قانونية وسياسية، مؤكدًا أن تنفيذها يمثل التزامًا وواجبًا على الحكومة.

وأشار المغازي إلى أن الهدف من هذه التوجيهات يتمثل في فتح مساحة أكبر للتواصل المباشر مع المواطنين، وتعريفهم بما تم تنفيذه من مشروعات وسياسات خلال السنوات الماضية، بدلًا من ترك المجال أمام المعلومات غير الدقيقة أو التفسيرات المتباينة.

المغازي: عملت مع محلب وشريف إسماعيل
 

واستعرض المغازي جانبًا من خبرته السابقة في العمل الحكومي والسياسي، موضحًا أنه سبق أن شغل منصب معاون لرئيس مجلس الوزراء خلال فترتي المهندس إبراهيم محلب والراحل المهندس شريف إسماعيل.

وأضاف أنه كان كذلك أول متحدث باسم حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية عام 2014، مؤكدًا أن هذه الخبرات منحته رؤية مباشرة لطبيعة العمل الحكومي والتواصل مع المواطنين.

15 سنة من الإنجازات.. ماذا تحقق؟
 

وأكد المغازي أن حجم ما شهدته الدولة المصرية من مشروعات وإنجازات خلال السنوات الخمس عشرة الماضية يفوق، بحسب تقديره، ما تم إنجازه في بعض دول المنطقة بأكثر من أربعة أضعاف.

وأوضح أن المشكلة لا تكمن فقط في حجم ما تم تنفيذه، وإنما في طريقة تقديم هذه الإنجازات للمواطن، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تنجح بالشكل الكافي في عرض ما تحقق وتسويقه بصورة تصل إلى المواطن البسيط.

دعوة لحوار مباشر مع المصريين
 

وأضاف أن توجيه الرئيس السيسي للحكومة بعرض إنجازات الدولة يأتي في إطار الحاجة إلى إجراء حوار مباشر مع المصريين، يوضح ما تم إنجازه منذ عام 2014 وحتى الوقت الحالي.

تقديم المعلومات بصورة واضحة

وأشار إلى أن تقديم المعلومات بصورة واضحة وشفافة يمكن أن يساعد المواطن على تقييم السياسات والإنجازات بناءً على الحقائق، مؤكدًا أهمية أن تتولى الحكومة شرح ما تحقق وحجم الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الماضية.

الحكومة السيسي وعي المصريين

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