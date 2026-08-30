مصطفى بدرة: الرئيس السيسي وجه الحكومة بكشف حجم الإنفاق على الإنجازات للمواطنين

أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بعرض الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية تستهدف توعية المواطنين بما تم تنفيذه على أرض الواقع، إلى جانب توضيح حجم الإنفاق الذي تم توجيهه لتنفيذ تلك المشروعات والخدمات.

الملفات الاقتصادية والتنموية

وأوضح بدرة، خلال لقائه ببرنامج «تغطية خاصة»، الذي يقدمه محمد جوهر وأحمد دياب على قناة «صدى البلد»، أن الإنجازات تشمل قطاعات متعددة، من بينها الكهرباء والتموين، إلى جانب الملفات الاقتصادية والتنموية المختلفة.

حجم الاستثمارات والإنفاق

وشدد الخبير الاقتصادي على أهمية أن تحسن الحكومة تقديم وتسويق ما ستعرضه للمواطنين ضمن برنامجها، بحيث لا يقتصر الأمر على استعراض المشروعات والإنجازات، وإنما يتضمن أيضًا توضيح حجم الاستثمارات والإنفاق الذي تم توجيهه لتنفيذها، بما يساعد المواطنين على تكوين صورة أكثر وضوحًا عن جهود الدولة.

وأشار بدرة إلى أن توقيت توجيه الرئيس بعرض برنامج الإنجازات يرتبط، من وجهة نظره، بالحاجة إلى توضيح الحقائق في ظل ما تشهده منصات التواصل الاجتماعي من تداول معلومات وأحاديث قد تتضمن مبالغات أو شائعات تثير حالة من الجدل والبلبلة بين المواطنين.

ملف مبادلة الديون

واستشهد بما يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ملف مبادلة الديون، مؤكدًا أهمية تقديم المعلومات الرسمية وشرح السياسات والقرارات الاقتصادية للمواطنين بصورة واضحة ومبسطة للحد من انتشار المعلومات غير الدقيقة.