مصطفى بدرة: الزيادة السكانية تضغط على الاقتصاد.. والحكومة مطالبة بتحسين الخدمات وفرص العمل

أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن الزيادة السكانية تمثل أحد التحديات المستمرة أمام الدولة، لما تفرضه من ضغوط متزايدة على قطاعات الخدمات وفرص العمل وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأوضح بدرة، خلال لقائه في برنامج «تغطية خاصة»، الذي يقدمه محمد جوهر وأحمد دياب على قناة «صدى البلد»، أن التعامل مع هذا التحدي يتطلب استمرار العمل على زيادة فرص العمل، والتوسع في الخدمات الصحية، وتوفير أعداد كافية من أسرة المستشفيات، إلى جانب ضمان توافر السلع والخدمات الأساسية التي يحتاج إليها المواطنون.

تبسيط الإنجازات للمواطن

وشدد الخبير الاقتصادي على أهمية أن تعمل الحكومة على تقديم ما تنفذه الدولة من مشروعات وإنجازات بصورة مبسطة وواضحة، خاصة في قطاعات تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها الصحة والتعليم.

عرض الإنجازات بطريقة سهلة

وأوضح أن عرض الإنجازات بطريقة سهلة يساعد المواطن على التعرف على حجم المشروعات التي يتم تنفيذها، وفهم انعكاساتها المباشرة على حياته اليومية، بدلًا من الاكتفاء بعرض أرقام أو بيانات يصعب على المواطن غير المتخصص تقييمها.

الخدمات المقدمة للمواطن

وأشار بدرة إلى أن توضيح أثر المشروعات الحكومية على الخدمات المقدمة للمواطن يمثل عنصرًا مهمًا في تعزيز الوعي بما يتم تنفيذه، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها الزيادة السكانية على قدرة الدولة على توفير الخدمات بصورة تتناسب مع الاحتياجات المتزايدة.