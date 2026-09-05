قبل انطلاق مونديال القاهرة.. اكتمال صفوف منتخب مصر لكرة السرعة للناشئين بـ8 أبطال

اكتمل قوام منتخب مصر للناشئين لكرة السرعة، المشارك في بطولة العالم الـ37 بالقاهرة، بعد انتهاء جميع منافسات مرحلة تحت 17 سنة والمؤهلة لتمثيل المنتخب الوطني، والتي شهدت منافسات قوية بين عدد كبير من اللاعبين واللاعبات لحجز مقاعدهم ضمن صفوف الفراعنة.

وأسفرت المنافسات عن تأهل 4 لاعبين و4 لاعبات لتمثيل منتخب مصر للناشئين في بطولة العالم، وجاءت القائمة على النحو التالي: سما أسامة منصور «دسوق»، بعد حصولها على المركز الأول في السولو والمركز الأول في الزوجي المختلط، ولجين محمد فؤاد «القناة»، بعد حصولها على المركز الأول في الفردي والمركز الأول في زوجي البنات، وحبيبة السيد فهمي «القناة»، صاحبة المركز الأول في زوجي البنات، وجني محمد السيد «الرواد»، صاحبة المركز الثاني في زوجي البنات.

وفي منافسات الأولاد، تأهل مروان رامي أحمد «هليوبوليس» بعد حصوله على المركز الأول في السولو والمركز الأول في الفردي، كما تأهل مهند حازم سليمان «الرواد» بعد حصوله على المركز الثاني في السولو والمركز الأول في زوجي البنين، ومحمد محمد القواس «دسوق» بعد حصوله على المركز الأول في الزوجي المختلط، إلى جانب علي هشام عبد الحميد «الرواد» صاحب المركز الأول في زوجي البنين.

من جانبه، أكد أحمد الخطيب رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة، أن اكتمال قوام منتخب الناشئين يمثل خطوة مهمة في إطار الاستعداد القوي لبطولة العالم، مشيرًا إلى أن اختيار عناصر المنتخب جاء من خلال منافسات قوية وعادلة، بما يضمن تمثيل مصر بأفضل العناصر في البطولة العالمية.

وقال الخطيب "سعداء باكتمال قوام منتخب مصر للناشئين، والأهم بالنسبة لنا أن اللاعبين واللاعبات وصلوا إلى المنتخب عن طريق المنافسة داخل الملعب، وهو ما يمنحنا ثقة كبيرة في قدرتهم على تقديم مستويات قوية خلال بطولة العالم".

وأضاف رئيس اتحاد كرة السرعة "لدينا جيل مميز من اللاعبين واللاعبات، ونعمل على توفير كل الإمكانات الفنية والتنظيمية اللازمة لهم، لأن هدفنا ليس مجرد المشاركة في بطولة العالم، وإنما المنافسة بقوة على المراكز الأولى ورفع علم مصر عاليًا في البطولة التي تستضيفها القاهرة".

وتابع الخطيب "استضافة مصر لبطولة العالم مسؤولية كبيرة، ونسعى لأن تكون البطولة على مستوى يليق باسم مصر ومكانتها في كرة السرعة، وفي الوقت نفسه نريد أن يستفيد لاعبونا من خوض المنافسات على أرضهم وأمام جماهيرهم، وأن يحولوا هذا الدعم إلى نتائج وميداليات".