وحدات لمحدودي الدخل والمقبلين على الزواج والتقديم خلال أيام.. الإسكان تكشف التفاصيل

وحدات سكنية جديدة.. خبر سار تزفه وزارة الإسكان للشعب المصري، حيث تستعد الوزارة لطرح 25 ألف وحدة سكنية بنظامي الإيجار العادي والإيجار المنتهي بالتملك.

التقديم سيبدأ 20 سبتمبر

وقال عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن باب التقديم يبدأ من 20 سبتمبر الجاري ويستمر حتى 28 أكتوبر المقبل.

وأضاف عمرو خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر وأحمد دياب ببرنامج "تغطية خاصة"، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الطرح يتضمن 10 آلاف وحدة سكنية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك» من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، منها 5 آلاف وحدة منفذة و5 آلاف أخرى مخطط تنفيذها، موزعة على نحو 26 مدينة جديدة، ويبدأ التقديم عليها عبر بوابة «مسكن» من 20 سبتمبر حتى 19 أكتوبر 2026.

وتابع: “الطرح الثاني يشمل 15 ألف وحدة للمواطنين منخفضي الدخل بنظام الإيجار، على أن تُطرح كراسة الشروط عبر منصة مصر الرقمية اعتبارًا من 20 سبتمبر”.

وحدات جاهزة للاستلام

وأشار إلى أن الوحدات الجاهزة للاستلام تتطلب سداد تأمين يعادل 3 أشهر، فيما تختلف قيمة الإيجار وفقًا للمدينة ومساحة الوحدة، على أن توضح كراسة الشروط تفاصيل الإيجار المنتهي بالتملك.

محدودي الدخل

وأكد أن الطرح يستهدف الشباب محدودي الدخل والمقبلين على الزواج، مع تحديد إيجارات أقل من أسعار السوق، ومدة إيجار تصل إلى 3 سنوات، ويُرد مبلغ التأمين البالغ 10 آلاف جنيه. وفي نظام الإيجار المنتهي بالتملك، يحق للمستأجر شراء الوحدة وفقًا للشروط المحددة، لتؤول ملكيتها إليه وللورثة.