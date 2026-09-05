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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جاهزة للاستلام.. خبر سار من الإسكان للمواطنين بشأن طرح 25 ألف وحدة جديدة

وحدات سكنية
وحدات سكنية
هاني حسين

كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، تفاصيل وشروط طرح 25 ألف وحدة سكنية بنظامي الإيجار العادي والإيجار المنتهي بالتملك، موضحًا أن باب التقديم يبدأ من 20 سبتمبر الجاري ويستمر حتى 28 أكتوبر المقبل.

وقال عمرو خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر وأحمد دياب ببرنامج "تغطية خاصة"، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن الطرح يتضمن 10 آلاف وحدة سكنية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك» من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، منها 5 آلاف وحدة منفذة و5 آلاف أخرى مخطط تنفيذها، موزعة على نحو 26 مدينة جديدة، ويبدأ التقديم عليها عبر بوابة «مسكن» من 20 سبتمبر حتى 19 أكتوبر 2026.

وأضاف أن الطرح الثاني يشمل 15 ألف وحدة للمواطنين منخفضي الدخل بنظام الإيجار، على أن تُطرح كراسة الشروط عبر منصة مصر الرقمية اعتبارًا من 20 سبتمبر.

وأشار إلى أن الوحدات الجاهزة للاستلام تتطلب سداد تأمين يعادل 3 أشهر، فيما تختلف قيمة الإيجار وفقًا للمدينة ومساحة الوحدة، على أن توضح كراسة الشروط تفاصيل الإيجار المنتهي بالتملك.

وأكد أن الطرح يستهدف الشباب محدودي الدخل والمقبلين على الزواج، مع تحديد إيجارات أقل من أسعار السوق، ومدة إيجار تصل إلى 3 سنوات، ويُرد مبلغ التأمين البالغ 10 آلاف جنيه. وفي نظام الإيجار المنتهي بالتملك، يحق للمستأجر شراء الوحدة وفقًا للشروط المحددة، لتؤول ملكيتها إليه وللورثة.

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