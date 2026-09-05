الفراخ بـ65 جنيه.. اتحاد منتجي الدواجن يحذر: 10 جنيه خسائر في الكيلو

الفراخ بكام انهاردة؟.. سؤال يردده المواطن المصري بشكل يومي للتعرف على أسعار الدواجن خاصة مع قرب بداية العام الدراسي الجديد.

ارتفاع بسيط في الأسعار

كشف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن شهدت ارتفاعًا بسيطًا خلال الفترة الأخيرة، مقابل تراجع كبير في أسعار البيض، ما أدى إلى زيادة الضغوط على المربين.

10 جنيه خسارة في الكيلو

وأضاف ثروت الزيني، خلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر وأحمد دياب ببرنامج "تغطية خاصة"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن المربين يتكبدون خسائر في الدواجن، موضحًا أن الكيلو يسبب خسارة تصل إلى 10 جنيهات، بما يعني خسارة نحو 20 جنيهًا في الفرخة الواحدة، وهو ما دفع عددًا من المربين إلى الخروج من السوق خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى وجود فائض في الإنتاج يحتاج إلى التغليف والحفظ وإعادة طرحه في الفترات التي تشهد نقصًا، موضحًا أن هناك اتفاقًا بين وزارتي التموين والزراعة للحفاظ على الفائض وطرحه خلال أوقات العجز.

سعر البيض بالمزرعة 60 جنيه والدواجن 65 جنيه

وتابع: سعر طبق البيض يخرج من المزرعة بـ 60 جنيهًا، بينما يبلغ سعر كيلو الدواجن من المزرعة 65 جنيهًا، مؤكدًا أهمية التوسع في استهلاك الدواجن المبردة والمجمدة، بما يساعد على تقليل الخسائر المباشرة التي يتحملها المربي.

وشدد على ضرورة تقديم إعفاءات ضريبية لمزارع الدواجن وتوفير الدعم اللازم للمربين، بما يضمن استمرارهم في الإنتاج والحفاظ على استقرار صناعة الدواجن.

