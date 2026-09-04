ضبط 70 طنًا من اللحوم ومقطعات وهياكل الدواجن والدهون الحيوانية الفاسدة بالجيزة

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جهود مديرية الطب البيطري خلال شهر أغسطس في تنفيذ حملات التفتيش والرقابة على الأسواق والسيارات المتنقلة ومنافذ بيع وعرض منتجات اللحوم وذلك للتأكد من سلامة وجودة المعروض وحماية صحة المواطنين.

واطلع المحافظ على نتائج الحملات الرقابية التي نفذتها مديرية الطب البيطري خلال شهر أغسطس والتي أسفرت عن ضبط نحو 70 طنًا من اللحوم ومقطعات وهياكل الدواجن والدهون الحيوانية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب تحرير 25 محضرًا للمخالفين، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين.

وأكد المحافظ على مواصلة تكثيف الحملات الرقابية على منافذ تداول وبيع الأغذية والتصدي بكل حسم لأي مخالفات من شأنها الإضرار بصحة المواطنين مشددًا على استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية لضبط الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد فارس، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، أن إدارة التفتيش على اللحوم نفذت حملات مكثفة أسفرت عن تحرير 25 محضرًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، مع استمرار الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ تداول وبيع منتجات اللحوم .