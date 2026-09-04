معسكر "قادة المواطنة والسلام".. برنامج نوعي لتأهيل شباب أسيوط للقيادة

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، انطلاق فعاليات المعسكر الثاني لإعداد "قادة المواطنة والسلام"، بمشاركة عدد من الجوالة والجوالات بمراكز الشباب بالمحافظة، والذي يُقام بمقر المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة بالزمالك، خلال الفترة من 1 حتى 4 سبتمبر الجاري، بهدف تنمية قدرات الشباب وتأهيل كوادر شبابية واعية وقادرة على القيادة والمبادرة، ونشر قيم المواطنة والسلام والتعايش وقبول الآخر.

وأكد محافظ أسيوط أن المعسكر يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتمكين الشباب والاستثمار في قدراتهم وإعداد أجيال جديدة قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في بناء المجتمع، لافتًا إلى أن المعسكر يُنفذ بالتعاون بين مؤسسة مصر الخير، والمركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة، ووزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية لتنمية النشء والشباب، والإدارة الكشفية والجوالة والجوالات.

وأوضح المحافظ أن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة، شاركت في فعاليات المعسكر، الذي يتضمن برنامجًا تدريبيًا وتثقيفيًا متكاملًا يجمع بين الجلسات المعرفية وورش العمل التطبيقية، ويتناول عددًا من الموضوعات المرتبطة ببناء شخصية الشباب، من بينها المواطنة الشاملة وإدارة التنوع، والتفكير النقدي وآليات توظيفه، والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجال ريادة الأعمال، إلى جانب أسس إعداد المبادرات المجتمعية ومعايير المبادرة الناجحة.

وأشار إلى أن البرنامج لا يقتصر على الجانب النظري، وإنما يركز على تحويل المعارف والمفاهيم التي يكتسبها المشاركون إلى ممارسات وتطبيقات عملية، من خلال تقسيم الشباب إلى مجموعات عمل وتنفيذ أنشطة وتدريبات تفاعلية تسهم في تنمية مهارات التواصل والتعاون والعمل الجماعي والتفكير الإبداعي وتحمل المسؤولية واتخاذ القرار.

وأضاف اللواء محمد علوان أن المعسكر يتضمن كذلك عددًا من الأنشطة التفاعلية والزيارات الميدانية، بما يوفر للمشاركين تجربة متكاملة تجمع بين التعلم والتطبيق والتفاعل المباشر، وتساعدهم على اكتساب مهارات القيادة والتعامل الإيجابي مع التنوع، وتعزيز قدرتهم على المشاركة الفاعلة في محيطهم والمساهمة في تقديم أفكار ومبادرات تخدم المجتمع.

وأكد محافظ أسيوط أن الاستثمار في الشباب يمثل أحد أهم محاور بناء الدولة وصناعة المستقبل، مشيرًا إلى أهمية استمرار تنفيذ مثل هذه البرامج التي تفتح المجال أمام الشباب لاكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم، وتؤهلهم ليكونوا عناصر فاعلة في مجتمعاتهم وقادرين على طرح المبادرات والمشاركة في مواجهة التحديات.

ولفت اللواء محمد علوان إلى أن المعسكر يستهدف إعداد جيل من الشباب يمتلك الوعي والمعرفة والقدرة على المبادرة والمشاركة المجتمعية، وقادرًا على ترسيخ قيم المواطنة والسلام وقبول الآخر والتعايش، بما يعزز دور الشباب باعتبارهم قوة أساسية في بناء المجتمع ودعم مسيرة التنمية وصناعة مستقبل أفضل.