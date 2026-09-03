محافظ الجيزة يبحث شكاوى المواطنين ويسلم عقد عمل لشخص من ذوي الهمم

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اللقاء الدوري الأسبوعي مع المواطنين لبحث شكاواهم وطلباتهم وذلك في إطار حرص المحافظة على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وفي مستهل اللقاء سلّم محافظ الجيزة عقد عمل لـ عوض نجيب بشرى بطرس من أبناء مدينة ٦ أكتوبر من ذوي الهمم للعمل بإحدى شركات القطاع الخاص وذلك بالتعاون مع مديرية العمل بالجيزة.



وخلال اللقاء استمع المحافظ إلى شكوى أحد المواطنين المقيمين بالهرم بشأن تضرره من قيام مالك العقار بتحويل وحدته السكنية إلى وحدة فندقية وفتحها على الوحدة المقابلة.



وعلى الفور وجّه محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بإعادة النظر في نموذج التصالح مع إدارة الحوكمة مع مصادرة أي مواد بنائية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفة.

كما بحث المحافظ الشكوى المقدمة من إحدى المواطنات المقيمة بمنطقة حدائق الأهرام بشأن تضررها من قيام المشكو في حقه، مالك قطعة بمنطقة س، ببناء هيكل خرساني بها بروزًا متعديًا على المسافة القانونية بين العقارين.

ووجّه المحافظ رئيس حي الهرم بتنفيذ قرار الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد العقار المخالف مع التحفظ علي المواد البنائية.

كما ناقش المحافظ شكوى أحد المواطنين المقيمين بشارع المدينة المنورة الطالبية هرم، بشأن تضرره من المشكو في حقه لقيامه بالاستيلاء على غرفة الكهرباء وغرفة الحارس بالعقار وتكسير الأعمدة والأساسات والتوسعة بشكل عشوائي في شقته.



وعلى الفور وجّه المحافظ رئيس حي الطالبية بعرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ إجراءات المعاينة والفحص وبيان مدى سلامته الإنشائية.

وقد بحث أيضًا محافظ الجيزة شكوى إحدى المواطنات المقيمة بمركز ومدينة العياط بشأن تضررها من قيام المشكو في حقه بفتح نوافذ وباب بلكونة مطلة على الوحدة السكنية المقابلة .



ووجّه محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة العياط باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إعادة الشئ لأصلة وإزالة المخالفة .