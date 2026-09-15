موعد والقناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وإلتشي اليوم في الدوري الإسباني

يستعد فريق ريال مدريد، بقيادة المدرب جوزيه مورينيو، لخوض مباراة جديدة في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، مساء يوم الثلاثاء، ضد خصمه إلتشي.

ويستضيف ملعب "مانويل مارتينيز فاليرو" مباراة فريقي ريال مدريد وإلتشي، في خضم منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، موسم 2026/27.

ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة، في حين أن إلتشي لديه نقطتين فقط في المركز التاسع عشر، مما يجعله خصمًا سهلًا للملكي.

ويسعى ريال مدريد إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم بعدما انتصر في الجولة الماضية على رايو فاليكانو بأربعة أهداف مقابل هدف.

وتعد مباراة إلتشي البروفة الأخيرة بالنسبة لـ ريال مدريد قبل مباراة الديربي الساخن ضد أتلتيكو مدريد، يوم الأحد المقبل على ملعب الخصم.

موعد مباراة ريال مدريد وإلتشي اليوم في الدوري الإسباني

تنطلق المباراة في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وإلتشي اليوم في الدوري الإسباني

تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd 2.