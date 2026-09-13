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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد يقترب من تجديد عقد تيبو كورتوا حتى 2028

كورتوا
كورتوا
حسن العمدة

اقترب نادي ريال مدريد الإسباني من التوصل إلى اتفاق نهائي مع حارسه البلجيكي تيبو كورتوا، بشأن تمديد عقده مع الفريق حتى 30 يونيو 2028، في ظل تمسك إدارة النادي باستمراره حارسًا أساسيًا خلال السنوات المقبلة.

وينتهي عقد كورتوا الحالي مع ريال مدريد في يونيو المقبل، بالتزامن مع بلوغه الـ34 عاما، إلا أن النادي الملكي لا يرغب في الانتظار حتى نهاية الموسم لحسم مستقبل الحارس البلجيكي.

وذكرت صحيفة «آس» الإسبانية أن المفاوضات بين ريال مدريد وكورتوا بدأت منذ يوليو الماضي، قبل أن تشهد تقدمًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، ليصبح الطرفان على بُعد خطوة واحدة من التوصل إلى اتفاق بشأن العقد الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد أجرت تقييمًا لسوق حراس المرمى، وخلصت إلى عدم وجود حارس متاح يمكنه تقديم إضافة أفضل من كورتوا، وهو ما عزز رغبة النادي في استمراره داخل قلعة سانتياجو برنابيو.

ويحظى الحارس البلجيكي بثقة مسؤولي ريال مدريد، خاصة في ظل المستويات المميزة التي يقدمها خلال المباريات الأخيرة، ومن بينها مواجهة إنتر، التي تألق خلالها بالتصدي لـ7 تسديدات.

ومن المنتظر أن تواصل إدارة ريال مدريد مفاوضاتها مع كورتوا خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لإتمام الاتفاق والإعلان عن تجديد عقده حتى عام 2028.

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