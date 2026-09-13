الاحتلال الإسرائيلي ينفذ تفجيرات في عدة مناطق بجنوب لبنان

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الأحد، تفجيرًا كبيرًا في بلدة زوطر الشرقية، في إطار التصعيد المتواصل في جنوب لبنان.

وتعرضت بلدة حداثا لقصف مدفعي إسرائيلي، كما نفذ جيش الاحتلال تفجيرًا ضخمًا في بلدة الطيري في قضاء بنت جبيل.. وفي هذه الأثناء، تعرضت بلدة المنصوري لقصف مدفعي متقطع من مرابض الاحتلال في تلال البياضة ومجدل زون المحتلتين، حيث سقطت عدة قذائف في الحي الرابع، الذي شهد عدة انفجارات سابقًا.

وفي منطقة النبطية، تعرض حرج علي الطاهر عند أطراف النبطية لقصف مدفعي متقطع.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من البلدات والقرى الجنوبية، بالتزامن مع عمليات التفجير والقصف التي تطال مناطق متفرقة، ما أدى إلى حالة من التوتر بين الأهالي وسكان المناطق المحيطة.