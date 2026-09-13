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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أنور الكموني بطل التنس يكرم إلفيرا باترسون بجائزة الأمل في فينيسيا

فينيسيا
فينيسيا
ياسمين تيسير

خلال فعاليات مؤسسة Better World Fund على هامش مهرجان فينيسيا السينمائي ، شهدت وطدور بارز للسفارة المصرية في فرنسا مع الاستعداد لاستضافة Grand Ball de Versailles في القاهرة.

وشهدت مدينة فينيسيا الإيطالية، على هامش الدورة الـ83 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، فعاليات دولية لمؤسسة Better World Fund، بمشاركة نخبة من الشخصيات من مجالات السينما والفنون والأعمال والعمل الإنساني، وبحضور مصري لافت.

وخلال الفعاليات، شهدت حملة مانحي الأمل (Hope Giver) محطة دولية جديدة، حيث قدّم مؤسسها المصري أنور الكموني جائزة الأمل إلى المنتجة ورائدة الأعمال إلفيرا باترسون (Elvira Paterson)، تقديرًا لإسهاماتها في تمكين المرأة ودعم الأطفال ومشاركتها في المبادرات الإنسانية والمجتمعية.

وأقيمت الفعاليات يوم 8 سبتمبر 2026 داخل مبنى بروكوراتي فيكي التاريخي في ساحة سان ماركو بمدينة فينيسيا، بحضور مانويل كولاس دو لاروش، مؤسس Better World Fund، إلى جانب عدد من الشخصيات الدولية البارزة.

وأقيم الحدث تحت شعار «السينما والفن في خدمة الإنسانية»، في إطار رؤية تهدف إلى توظيف قوة السينما والفنون والتأثير الدولي لخدمة القضايا الإنسانية، وفي مقدمتها تمكين المرأة وحماية الأطفال والتعليم والمساواة ودعم المبادرات ذات الأثر الإنساني.

دور بارز للسفارة المصرية في فرنسا

وتأتي مشاركة أنور الكموني وحملة مانحي الأمل العالمية في فينيسيا بالتوازي مع تحركات دولية واستعدادات للمرحلة المقبلة من فعاليات الحملة في مصر، وفي مقدمتها تعزيز التعاون الثقافي والإنساني بين مصر وفرنسا.

وفي هذا السياق، أعرب الكموني عن تقديره للدور الكبير الذي تقوم به سفارة جمهورية مصر العربية في فرنسا في تعزيز جسور التواصل بين البلدين، مثمنًا جهود السفير الدكتور طارق دحروج، سفير مصر لدى فرنسا، وزوجته  علياء الصرفي، ودعمهما للمبادرات التي تساهم في تعزيز الحضور المصري وبناء علاقات ثقافية وإنسانية جديدة بين مصر وفرنسا.

وأكد الكموني أن السفير طارق دحروج والسيدة علياء الصرفي كان لهما دور مهم في دعم مسار التواصل والتعاون مع الجانب الفرنسي، والمساهمة في تهيئة مناخ إيجابي لبناء جسور جديدة بين المؤسسات والشخصيات المعنية بالمبادرات الثقافية والإنسانية.

كما وجّه الكموني الشكر إلى نورا الفاي على حضورها ومساندتها للحملة ورسالتها الإنسانية، إلى جانب عدد من الشخصيات المصرية والدولية من مجالات الفن والأعمال والعمل المجتمعي.

فينيسيا كموني الخيريه

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