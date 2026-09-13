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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة طرابزون سبور وجالطة سراي في قمة نارية بالدوري التركي

محمد صلاح
محمد صلاح
حسن العمدة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم التركية، يوم السبت المقبل 19 سبتمبر 2026، إلى ملعب بابارا بارك، الذي يحتضن مواجهة قوية بين طرابزون سبور وضيفه جالطة سراي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري التركي الممتاز للموسم 2026-2027.

ويدخل جالطة سراي، حامل لقب الدوري التركي، المباراة بحثًا عن مواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز مسيرته نحو الاحتفاظ باللقب، بينما يطمح طرابزون سبور إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط ثمينة في سباق المنافسة على صدارة المسابقة.

موعد مباراة طرابزون سبور وجالطة سراي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أن يتم الإعلان عن طاقم التحكيم خلال الأيام المقبلة.

وتحظى المواجهة بأهمية كبيرة لدى الفريقين، في ظل رغبة جالطة سراي في تعويض تعثراته أمام طرابزون سبور خلال الموسم الماضي، مقابل سعي أصحاب الأرض إلى تكرار تفوقهم السابق وتأكيد قدرتهم على منافسة كبار الكرة التركية.

وتشهد المباراة اهتمامًا جماهيريًا وإعلاميًا كبيرًا، في ظل امتلاك الفريقين مجموعة من اللاعبين المميزين القادرين على صناعة الفارق، ما يجعل القمة المرتقبة واحدة من أبرز مواجهات الجولة السادسة.

ملعب بابارا بارك طرابزون سبور جالطة سراي الدوري التركي الممتاز الدوري التركي

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