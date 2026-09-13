ناصر منسي يعادل رقم أيمن يونس ومحمد إبراهيم ومصطفى فتحي بالبطولات الأفريقية

نجح ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في معادلة رقم عدد من نجوم القلعة البيضاء السابقين، بعدما رفع رصيده إلى 7 أهداف في البطولات الأفريقية، عقب تسجيله هدفًا في شباك الميناء الجيبوتي، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وتساوى ناصر منسي بهذا الهدف مع الثلاثي أيمن يونس ومحمد إبراهيم ومصطفى فتحي، الذين يمتلك كل منهم 7 أهداف في المشاركات الأفريقية بقميص نادي الزمالك.

ويواصل مهاجم الزمالك تألقه على الصعيد القاري، مؤكدًا حضوره التهديفي مع الفريق، في ظل سعيه لمواصلة تحطيم الأرقام القياسية وترك بصمة مميزة في تاريخ النادي بالبطولات الأفريقية.