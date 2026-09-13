الإعلامي خيري حسن يستعرض خبرته في تقديم نشرات الأخبار.. ويكشف مواقف مفاجئة على الهواء

استعرض الإعلامي خيري حسن جانبًا من خبرته في العمل الإعلامي، وكشف عن عدد من المواقف المفاجئة التي تعرض لها خلال سنوات عمله أمام الكاميرا، وكيف يتعامل المذيع معها.

وقال خيري حسن خلال برنامج من ماسبيرو المذاع على الفضائية المصرية الأولى إن المذيع قد يتعرض لمواقف مفاجئة على الهواء، لكنه يحرص على التعامل معها دون أن يشعر المشاهد بما يحدث خلف الكاميرات.

ولفت الى أن المذيعين يعتمدون أحيانًا على إشارات فيما بينهم للتواصل أثناء البث.

وتحدث عن أحد المواقف التي تعرض لها خلال برنامج “صباح الخير”، قائلًا: "كنا في صباح الخير وجالنا ضيف من الأمم المتحدة، وأول ما سألته سؤال، لقيته وقع على الأرض، وقولنا ده مات ولا إيه.. طيب نطلع فاصل، وعرفوا من السكرتيرة الخاصة بيه أنه مخدش الدواء بتاعه".

وأشار خيري حسن إلى أن ضغوط العمل قد تصل أحيانًا إلى حدوث خلافات بين فريق البرنامج قبل الهواء بسبب مشكلات فنية، قائلًا: “ممكن نتخانق مثلًا قبل الهواء إذا كان في إضاءة تعبانة أو حاجة عايزة تتظبط، وما كانش في إير بيس ولا مايك، المايك كان قدامي كده، ولكن أول ما نطلع الهواء المشاهد ما ييشعرش بحاجة”.

وأكد أن الشغف بالعمل يجعل الإعلامي قادرًا على الاستمرار رغم الضغوط.