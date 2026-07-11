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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خيري حسن: سعيد مرزوق كان محبا للفن منذ طفولته.. واضطر لعمل فيلم مقاولات لعلاج والدته

الكاتب الصحفي خيري حسن يتحدث عن المخرج الراحل سعيد مرزوق
الكاتب الصحفي خيري حسن يتحدث عن المخرج الراحل سعيد مرزوق
شيماء جمال
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قال الكاتب الصحفي خيري حسن: إن المخرج الراحل سعيد مرزوق كان رائعا وله فنه وطريقته وبصمته في السينما.

وأضاف الكاتب الصحفي خلال لقاء تليفزيونى عبر برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى: أن سعيد مرزوق وهو في سن 10 سنوات أو أقل كان يحب الرسم والموسيقى.

ولفت خيرى حسن الى أن الراحل كان يقيم في منطقة نزلة السمان، وهو ما جعله قريبًا من استوديو مصر، فكان يتردد عليه وهو في العاشرة من عمره، ويقفز فوق سور الاستوديو لمشاهدة الفنانين عن قرب.

وتطرق خيري حسن الى الجانب الإنساني فى حياة المخرج سعيد مرزوق، وقال: والده كان مدرسا وناظرا في مدرسة وعندما توفى كان سعيد فى كلية الحقوق، وقتها لم يكمل دراسته ليعمل ويصرف على إخوته.

وأشار الكاتب الصحفي الى أن سعيد مرزوق اعترف انه اضطر لعمل فيلم مقاولات لأن والدته كانت فى المستشفى وحالتها كنت تحتاج إلى إجراء عملية.

ونوه خيري حسن أن سعيد مرزوق عمل فى الإذاعة وفي البرنامج الموسيقي، فكان يضع المقاطع الموسيقية للبرامج، فوجدوا أن من يضع هذه المقاطع شخص يمتلك حسا فنيا.

وأوضح الكاتب الصحفي أن شهرة “مرزوق” جاءت من وضعه تترات لبرامج، حتى ان المخرج كمال الشيخ اختاره ليضع له موسيقى لفيلمه، فقد كان ايقونة وله حس موسيقي وفني.

سعيد مرزوق مخرج خيري حسن الرسم الموسيقى كمال الشيخ

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