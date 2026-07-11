رئيسة مولدوفا تكلف رجل أعمال بتشكيل الحكومة

أعلنت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، اليوم ، تكليف رجل الأعمال فاسيلي توفان بتولي منصب رئيس الوزراء، وذلك بعد استقالة رئيس الوزراء السابق ألكسندرو مونتيانو في وقت سابق من الشهر الجاري على خلفية سلسلة من الفضائح.

وأعلنت ساندو تكليف توفان خلال مؤتمر صحفي أعقب مشاورات أجرتها مع مختلف الأحزاب المشاركة في الحكومة.

وقال توفان إن أولوياته تتمثل في إعادة تنشيط الاقتصاد، إلى جانب قيادة مولدوفا نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي "في أقرب وقت ممكن".

وأضاف، ردًا على سؤال للصحفيين بشأن مسار انضمام مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي، أنه يأمل في أن توقع البلاد معاهدة الانضمام إلى الاتحاد بحلول نهاية عام 2028.

كان مونتيانو قد استقال في وقت سابق من الشهر الجاري، معللًا قراره بأنه لم يعد قادرًا على ممارسة مهامه بما يتوافق مع قناعاته، في وقت واجهت فيه الحكومة سلسلة من الفضائح، من بينها توقيف أمين دولة للاشتباه في تورطه بقضية رشوة.

وبموجب القانون المولدوفي، يتعين على توفان خلال 15 يومًا عرض برنامج الحكومة على البرلمان لنيل الثقة، تمهيدًا لتثبيت تعيينه في منصب رئيس الوزراء.