هالاند: مانشستر يونايتد منافسي منذ يوم ولادتي.. وكان عليّ الرد على استفزازاتهم

أكد النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، أن مواجهة مانشستر يونايتد تمثل أهمية خاصة بالنسبة له، في ظل التنافس التاريخي بين الفريقين.

وقال هالاند في تصريحات تلفزيونية: «لطالما كان مانشستر يونايتد منافسي منذ يوم ولادتي، لذلك تكون هذه المباريات مميزة جدًا».

وأضاف: «لكن لديّ احترام كبير للنادي وللاعبين، لكنه منافسي، كان وسيظل كذلك دائمًا».

وتابع مهاجم مانشستر سيتي: «الكثير من أصدقائي يشجعونه، لذلك لطالما كانت المواجهة ضده صعبة وممتعة، مع وجود احترام متبادل، لكن من المهم أيضًا أن نحافظ على هذا الجانب من التنافس».

وكشف هالاند عن تعرضه للاستفزاز قبل المباراة، قائلًا: «لقد وجهوا لي الكثير من الاستفزازات قبل اللقاء، وكان عليّ أن أرد لهم القليل منها بعد المباراة».

وتأتي تصريحات هالاند في ظل المنافسة القوية بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، والتي تحظى باهتمام جماهيري كبير، خاصة مع الأجواء التنافسية التي تصاحب مباريات ديربي مانشستر.