أفضل اللاعبين في العالم .. تعليق رودري بعد الظهور الأول مع برشلونة

أعرب الإسباني رودري عن سعادته بالمشاركة في مباراته الأولى مع برشلونة، وذلك عقب الفوز على أتلتيك بيلباو بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وقال رودري في تصريحات عقب المباراة: "من الواضح أن أبرز ما يميز خط وسط برشلونة هو اختلاف خصائص اللاعبين، فلكل لاعب أسلوبه وقدراته الخاصة".

وأضاف: "هذا التنوع يمنح المدرب العديد من الخيارات، ويسمح لنا بالاعتماد على أساليب مختلفة في اللعب، وأعتقد أن هذه النقطة هي الأهم بالنسبة للفريق".

وتابع: "بالتأكيد نمتلك مستوى فنيًا عاليًا، لكن تنوع إمكانيات اللاعبين بشكل كبير يمنح الفريق ثراءً واضحًا ويساعدنا على تقديم حلول مختلفة داخل الملعب".

وقال: "هنا تجد أفضل اللاعبين في العالم، ولذلك يجب عليك دائمًا أن تكون في المستوى المطلوب وتقدم أفضل ما لديك".

واستكمل: "أنا سعيد للغاية بوجودي وسط مجموعة من اللاعبين الكبار، لكنني أؤكد دائمًا أن أمامنا مساحة كبيرة للتطور والتحسن".

وواصل: "هذا الفريق لديه إمكانيات كبيرة للتطور، وسنعمل بكل قوة من أجل التحسن والوصول إلى أفضل مستوى ممكن خلال الفترة المقبلة".