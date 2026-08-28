قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل ينتقل للأهلي؟.. المعد البدني يحسم الجدل بشأن متابعة بيزيرا
صفقة رائعة ولاعب ذكي جدًا .. دي زيربي يكشف رأيه في عمر مرموش قبل مواجهة نيوكاسل
مسئولون أمريكيون : قلصنا قدرة إيران على مهاجمة السفن في مضيق هرمز
توجيهات رئاسية لضبط سوق العقارات.. مراجعة عقود المطورين تحمي حقوق المواطنين
تصالحوا فى النيابة.. الداخلية تكشف تفاصيل خلاف على قطعة أرض زراعية بكفر الشيخ
ارتفاع مفاجئ.. الفلاحين: كيلو الطماطم يصل لـ 40 جنيها فى هذا الموعد
زيادة في الراتب ورفع الشرط الجزائي.. حمزة عبد الكريم تحت حماية برشلونة
جامعة شرق بورسعيد الأهلية تكشف حقيقة اعتداء أفراد الأمن على طالب صيدلة
من روما إلى سلوفاكيا.. هروب لاعبي منتخب المصارعة وتحرك عاجل للرياضة
تصعيد محسوب .. إسرائيل تبلغ واشنطن باستمرار ضربات «محدودة» في غزة ولبنان
دي زيربي يكشف موقف مرموش من المشاركة مع توتنهام أمام نيوكاسل
فائض يصل لـ40%.. اتحاد الدواجن يكشف مفاجأة عن إنتاج البيض في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رغم غيابه عن أول مباراتين.. برشلونة يتمسك بخطة تطوير حمزة عبد الكريم

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
حمزة شعيب

يواصل نادي برشلونة الاعتماد على خطة محددة لتطوير المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، رغم عدم حصوله على أي دقائق خلال أول مباراتين للفريق في بطولة الدوري الإسباني للموسم الجديد.

وظل حمزة عبد الكريم على مقاعد البدلاء خلال مواجهتي برشلونة أمام إلتشي وأتلتيك بلباو، دون أن يشارك في أي منهما، إلا أن ذلك لم يؤثر على ثقة النادي والجهاز الفني في قدراته أو الخطة الموضوعة لتطوير مستواه خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة «سبورت» الإسبانية، يحظى المهاجم المصري بثقة كبيرة من جانب إدارة برشلونة والجهاز الفني بقيادة هانز فليك، الذي ينظر إليه باعتباره أحد الخيارات الواعدة لدعم الخط الهجومي للفريق.

ثقة فليك في حمزة عبد الكريم

ويرى فليك أن حمزة عبد الكريم يمتلك مجموعة من المقومات التي تجعله خيارًا مثيرًا للاهتمام، خاصة بعدما نجح في تصدر قائمة هدافي برشلونة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، وقدم مستويات لافتة خلال المباريات التحضيرية.

كما يعمل المهاجم المصري وفق برنامج بدني خاص، ساهم في ظهور تطور واضح على مستواه، خاصة من الناحية البدنية، مع تحسن ملحوظ في عضلات الجزءين العلوي والسفلي من الجسم.

ويأتي ذلك بالتوازي مع تطور حمزة على المستوى التنافسي، بعدما شارك مع منتخب مصر في الدقائق الأخيرة من عدد من المباريات، وهي التجربة التي ساعدته على اكتساب المزيد من الخبرات والنضج قبل خوض تجربة المنافسة مع الفريق الأول لبرشلونة.

برشلونة يضمن استمرار تطور حمزة

ولا يرغب برشلونة في استعجال الاعتماد على حمزة عبد الكريم، حيث يرى مسؤولو النادي أن اللاعب لا يزال بحاجة إلى المرور بعدة مراحل قبل أن يصبح قادرًا على المنافسة بصورة منتظمة مع الفريق الأول.

ويحتفظ حمزة عبد الكريم بقيده مع فريق بارسا أتلتيك، كما يرتدي القميص رقم 29، على أن يشارك مع الفريق الرديف عندما لا يكون ضمن حسابات فليك، بهدف الحفاظ على جاهزيته البدنية وإيقاع المباريات.

ويرى برشلونة أن وجود اللاعب مع بارسا أتلتيك تحت قيادة جوليانو بيليتي يمثل خطوة مهمة في عملية تطويره، إذ يضمن حصوله على دقائق لعب منتظمة، مع إمكانية الاستعانة به مع الفريق الأول خلال فترات الموسم ومنحه دقائق تدريجية وفقًا لاحتياجات الجهاز الفني.

برشلونة يتحرك لتحصين حمزة عبد الكريم

وفي الوقت نفسه، تعمل إدارة برشلونة على تحسين عقد حمزة عبد الكريم، في ظل عدم تناسب وضعه التعاقدي الحالي مع قيمته ودوره داخل النادي.

وتدرس الإدارة الكتالونية رفع راتب المهاجم المصري بما يتناسب مع تطوره ومكانته الحالية، إلى جانب زيادة قيمة الشرط الجزائي في عقده، والذي يبلغ حاليًا 15 مليون يورو، بهدف تحصينه من أطماع الأندية الراغبة في الحصول على خدماته.

وبذلك، تبدو استراتيجية برشلونة واضحة تجاه حمزة عبد الكريم، من خلال منحه الوقت الكافي للتطور، مع الحفاظ على مشاركته المستمرة مع الفريق الرديف، بالتوازي مع إدخاله تدريجيًا في حسابات الفريق الأول.

حمزة عبد الكريم برشلونة فليك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026

البيض

بعد الجدل حول السالمونيلا.. تصريحات جديدة تكشف حقيقة ما يحدث في سوق البيض

المعاش المبكر

متى يحق للموظف الحصول على معاش مبكر؟.. شروط حددها قانون التأمينات

من الأقصر.. شاب مجهول النسب يروي موقفا مؤلما بعد تقدمه للزواج: لم أختر ظروفي وحسبي الله ونعم الوكيل

شاب مجهول النسب يروي موقفا مؤلما بعد تقدمه للزواج: لم أختر ظروفي وحسبي الله ونعم الوكيل

أسباب الخصم المفاجئ من رصيد كارت الكهرباء

أسباب الخصم المفاجئ من رصيد كارت الكهرباء

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 28 أغسطس.. عيار 21 بكام؟

فرج عامر

فرج عامر: طرابزون مش حيجيبها البر مع محمد صلاح

الاهلي

تشكيل الأهلي المتوقع أمام زد في الدوري المصري..

ترشيحاتنا

توانا الجوهري ضحية للذكاء الاصطناعي في لعبة جهنم

توانا الجوهري ضحية للذكاء الاصطناعي في لعبة جهنم

حلا شيحة

بالبوركيني.. حلا شيحة تستمتع بالسباحة في البحر وتوجه رسالة لجمهورها

حلا شيحة

بالبوركيني.. حلا شيحة تستمتع إجازتها الصيفية في أحدث ظهور

بالصور

6 طرق لحماية الطفل من آلام الظهر من حمل حقيبة المدرسة الثقيلة

الحقيبة المدرسية وآلام الظهر عند الأطفال
الحقيبة المدرسية وآلام الظهر عند الأطفال
الحقيبة المدرسية وآلام الظهر عند الأطفال

نشرة المرأة والمنوعات | كيفية شراء لانش بوكس للأطفال.. ونصائح لحماية طفلك من العدوى قبل دخول المدرسة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

حرب الخرائط| خطة ترامب لتغيير ثوابت التاريخ والجغرافيا.. تفاصيل كاملة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

المزيد