رغم غيابه عن أول مباراتين.. برشلونة يتمسك بخطة تطوير حمزة عبد الكريم

يواصل نادي برشلونة الاعتماد على خطة محددة لتطوير المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، رغم عدم حصوله على أي دقائق خلال أول مباراتين للفريق في بطولة الدوري الإسباني للموسم الجديد.

وظل حمزة عبد الكريم على مقاعد البدلاء خلال مواجهتي برشلونة أمام إلتشي وأتلتيك بلباو، دون أن يشارك في أي منهما، إلا أن ذلك لم يؤثر على ثقة النادي والجهاز الفني في قدراته أو الخطة الموضوعة لتطوير مستواه خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة «سبورت» الإسبانية، يحظى المهاجم المصري بثقة كبيرة من جانب إدارة برشلونة والجهاز الفني بقيادة هانز فليك، الذي ينظر إليه باعتباره أحد الخيارات الواعدة لدعم الخط الهجومي للفريق.

ثقة فليك في حمزة عبد الكريم

ويرى فليك أن حمزة عبد الكريم يمتلك مجموعة من المقومات التي تجعله خيارًا مثيرًا للاهتمام، خاصة بعدما نجح في تصدر قائمة هدافي برشلونة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، وقدم مستويات لافتة خلال المباريات التحضيرية.

كما يعمل المهاجم المصري وفق برنامج بدني خاص، ساهم في ظهور تطور واضح على مستواه، خاصة من الناحية البدنية، مع تحسن ملحوظ في عضلات الجزءين العلوي والسفلي من الجسم.

ويأتي ذلك بالتوازي مع تطور حمزة على المستوى التنافسي، بعدما شارك مع منتخب مصر في الدقائق الأخيرة من عدد من المباريات، وهي التجربة التي ساعدته على اكتساب المزيد من الخبرات والنضج قبل خوض تجربة المنافسة مع الفريق الأول لبرشلونة.

برشلونة يضمن استمرار تطور حمزة

ولا يرغب برشلونة في استعجال الاعتماد على حمزة عبد الكريم، حيث يرى مسؤولو النادي أن اللاعب لا يزال بحاجة إلى المرور بعدة مراحل قبل أن يصبح قادرًا على المنافسة بصورة منتظمة مع الفريق الأول.

ويحتفظ حمزة عبد الكريم بقيده مع فريق بارسا أتلتيك، كما يرتدي القميص رقم 29، على أن يشارك مع الفريق الرديف عندما لا يكون ضمن حسابات فليك، بهدف الحفاظ على جاهزيته البدنية وإيقاع المباريات.

ويرى برشلونة أن وجود اللاعب مع بارسا أتلتيك تحت قيادة جوليانو بيليتي يمثل خطوة مهمة في عملية تطويره، إذ يضمن حصوله على دقائق لعب منتظمة، مع إمكانية الاستعانة به مع الفريق الأول خلال فترات الموسم ومنحه دقائق تدريجية وفقًا لاحتياجات الجهاز الفني.

برشلونة يتحرك لتحصين حمزة عبد الكريم

وفي الوقت نفسه، تعمل إدارة برشلونة على تحسين عقد حمزة عبد الكريم، في ظل عدم تناسب وضعه التعاقدي الحالي مع قيمته ودوره داخل النادي.

وتدرس الإدارة الكتالونية رفع راتب المهاجم المصري بما يتناسب مع تطوره ومكانته الحالية، إلى جانب زيادة قيمة الشرط الجزائي في عقده، والذي يبلغ حاليًا 15 مليون يورو، بهدف تحصينه من أطماع الأندية الراغبة في الحصول على خدماته.

وبذلك، تبدو استراتيجية برشلونة واضحة تجاه حمزة عبد الكريم، من خلال منحه الوقت الكافي للتطور، مع الحفاظ على مشاركته المستمرة مع الفريق الرديف، بالتوازي مع إدخاله تدريجيًا في حسابات الفريق الأول.