فرانكفورت يعلن ضم نواه أتوبولو حارس فرايبورج

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، اليوم الجمعة، تعاقده بشكل رسمي، مع الحارس الصاعد نواه أتوبولو، قادمًا من فرايبورج.

وكان أتوبولو عنصرًا أساسيًا في وصول فرايبورج إلى نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي – إذ خسر أمام أستون فيلا - وارتبط اسمه بانتقال محتمل إلى فيلا في الصيف الماضي مع رغبته في الرحيل.

وبدلاً من ذلك، سينضم إلى فرانكفورت على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مبدئياً مع "خيار شراء، والذي سيُفعّل تلقائيًا التزامًا بالشراء في ظل شروط معينة"، حسبما أفاد فرانكفورت.

وكان يتبقى عام واحد في عقد أتوبولو السابق مع فرايبورج، وقد وقّع على تمديد العقد لتسهيل صفقة الإعارة مع خيار الشراء، وفقًا لما ذكره فرايبورج، هذا يمنعه من الانتقال إلى نادٍ آخر كلاعب حر الصيف المقبل بدلاً من الانضمام إلى فرانكفورت بشكل دائم.

ويُنهي هذا التعاقد مسلسلاً طويلاً من المفاوضات، تضمن انضمام حارس مرمى منتخب ألمانيا تحت 21 عاماً، ميو باكهاوس، من فيردر بريمن إلى فرايبورج، كبديل لأتوبولو، الذي استُبعد من تشكيلة الفريق في أول ثلاث مباريات من الموسم، ضمن تصفيات كأس ألمانيا ودوري الدرجة الخامسة.

وقال المدير الرياضي لفرايبورج، يوشين ساير، في بيان: "لقد مررنا بأسابيع وأشهر عصيبة للغاية".

انطلاق البوندسليجا

وتنطلق منافسات الدوري الألماني (البوندسليجا) بمواجهة حامل اللقب بايرن ميونخ مع شتوتجارت اليوم الجمعة. ويحل فرانكفورت ضيفًا على يونيون برلين يوم السبت، قبل أن يواجه فريق فرايبورج نظيره بريمن، النادي السابق لباكهاوس، يوم الأحد.