مصر تعزز حضورها التكنولوجي في بغداد بمشاركة 12 شركة في ITEX IRAQ 2026

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «CIT» باتحاد الصناعات ، بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين «أكسبولينك» وبدعم من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، إطلاق الجناح المصري المشارك في فعاليات الدورة الخامسة من معرض ومؤتمر العراق الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «ITEX IRAQ 2026»، والمقرر إقامته بأرض معرض بغداد الدولي خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر 2026.

12 شركة تكنولوجية مصرية تشارك في معرض ITEX IRAQ

وتضم البعثة التجارية المصرية 12 شركة متخصصة في مجالات الاتصالات، والتحول الرقمي، وميكنة المؤسسات، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، بهدف استعراض الحلول البرمجية والخدمات التكنولوجية المصرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع السوق العراقي.

ويقام الجناح المصري في القاعة رقم 5، التي تضم عدداً من الجهات الحكومية العراقية المعنية بالتحول الرقمي، بما يعزز فرص التواصل مع الوفود الرسمية والزوار والمستثمرين المشاركين في المعرض.

مشاركة 33 جهة حكومية عراقية

وتشهد فعاليات المعرض مشاركة نحو 33 جهة حكومية عراقية، من بينها 16 وزارة وهيئة، تشمل قطاعات التخطيط، والتربية، والصحة، والتجارة، والنقل، والزراعة، والنفط، والتأمين، والدفاع، إلى جانب البنك المركزي العراقي.

خالد إبراهيم: المشاركة تفتح فرصاً جديدة للشراكة التكنولوجية

وأكد المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن المشاركة المصرية تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين مصر والعراق، بالتزامن مع تنامي فرص التعاون في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي.

وأوضح أن الوفد المصري يضم مجموعة من الشركات التي تمتلك خبرات واسعة في تنفيذ المشروعات التقنية الكبرى وقيادة عمليات التحول الرقمي، مشيراً إلى أن المشاركة تستهدف تبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون والشراكة مع سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العراقي.

تعاون مصري لدعم نفاذ الشركات التكنولوجية للأسواق الإقليمية

وأشار إلى أن التعاون بين «CIT» وجمعية «أكسبولينك» وهيئة «إيتيدا» يمثل دعماً لنفاذ الشركات التكنولوجية المصرية إلى الأسواق الإقليمية، وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأجل مع المؤسسات الحكومية والخاصة في العراق.

لقاءات B2B لبحث مشروعات التحول الرقمي

وقال المهندس محمد سعيد، رئيس محور تنمية الأعمال دولياً ودعم التصدير بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن مشاركة وفد شركات الغرفة تجسد توجه الدولة المصرية نحو دعم التصدير الرقمي وتنمية الأعمال دولياً، ونقل الخبرات التقنية المصرية إلى الأسواق العربية.

وأضاف أن الجناح المصري سيتيح للشركات الـ12 عقد لقاءات ثنائية «B2B» مع قادة التكنولوجيا والمستثمرين وصناع القرار المشاركين في المعرض، لبحث فرص التعاون في مشروعات التحول الرقمي والخدمات الذكية.

حلول مصرية في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية

وأوضح أن مجالات التعاون المستهدفة تشمل حلول الاتصالات والحوسبة السحابية، وأنظمة «ERP وCRM»، والذكاء الاصطناعي، وتطبيقات البرمجيات، والاستشارات التكنولوجية، وأمن المعلومات ومراكز البيانات، والحلول المالية، والتدريب والتعليم، والمدن الذكية، والصحة، إلى جانب خدمات التعهيد ونقل الأعمال «Offshoring وOutsourcing».

ITEX IRAQ 2026 تحت شعار «TIME TO DIGITAL»

وتقام الدورة الخامسة من معرض «ITEX IRAQ» تحت شعار «TIME TO DIGITAL»، بمشاركة واسعة من الشركات والجهات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويضم المعرض 7 صالات عرض متخصصة، إلى جانب جلسات نقاشية تتناول أحدث الاتجاهات في التكنولوجيا والتحول الرقمي، ويقام بدعم عدد من الجهات العراقية، من بينها وزارة الاتصالات، وهيئة الإعلام والاتصالات، والبنك المركزي العراقي، والشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية.