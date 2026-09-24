قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد السعودية: أمطار رعدية وسيول تضرب مكة و3 مناطق حتى الأحد
اقبال كبير .. كيفية التقديم لحجز شقة بنظام الإيجار بـ سكن لكل المصريين 9
بعد إعلان الفائدة.. سعر الدولار في البنوك المصرية الآن
موعد مباراة منتخب مصر أمام أنجولا بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027
الأعلى للإعلام: مد فترة البث المباشر للبرامج الرياضية غدًا
التضامن: إتاحة كفالة أكثر من طفل للأسرة.. وتقديم الخدمات الاجتماعية عبر البريد
الأهلي يجهز طاهر محمد طاهر لمباراة القمة أمام الزمالك
طارق يحيى يثير الجدل : حسام عبد المجيد في الأهلي ..وبيزيرا في الطريق
من التليفون | ادفع مصروفات المدرسة أونلاين.. 8 خطوات إلكترونية
للمرة الخامسة..البنك المركزي يثبت الفائدة دون تغيير
أقوى صيغة للصلاة على النبي للنصر على الأعداء ولمن يكيد لك.. رددها
أول إنزال روبوتي في التاريخ.. كيف نجح الجيش الأوكراني في اختراق الخطوط الروسية؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مصر تعزز حضورها التكنولوجي في بغداد بمشاركة 12 شركة في ITEX IRAQ 2026

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «CIT» باتحاد الصناعات ، بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين «أكسبولينك» وبدعم من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، إطلاق الجناح المصري المشارك في فعاليات الدورة الخامسة من معرض ومؤتمر العراق الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «ITEX IRAQ 2026»، والمقرر إقامته بأرض معرض بغداد الدولي خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر 2026.

12 شركة تكنولوجية مصرية تشارك في معرض ITEX IRAQ

وتضم البعثة التجارية المصرية 12 شركة متخصصة في مجالات الاتصالات، والتحول الرقمي، وميكنة المؤسسات، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، بهدف استعراض الحلول البرمجية والخدمات التكنولوجية المصرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع السوق العراقي.

ويقام الجناح المصري في القاعة رقم 5، التي تضم عدداً من الجهات الحكومية العراقية المعنية بالتحول الرقمي، بما يعزز فرص التواصل مع الوفود الرسمية والزوار والمستثمرين المشاركين في المعرض.

مشاركة 33 جهة حكومية عراقية

وتشهد فعاليات المعرض مشاركة نحو 33 جهة حكومية عراقية، من بينها 16 وزارة وهيئة، تشمل قطاعات التخطيط، والتربية، والصحة، والتجارة، والنقل، والزراعة، والنفط، والتأمين، والدفاع، إلى جانب البنك المركزي العراقي.

خالد إبراهيم: المشاركة تفتح فرصاً جديدة للشراكة التكنولوجية

وأكد المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن المشاركة المصرية تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين مصر والعراق، بالتزامن مع تنامي فرص التعاون في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي.

وأوضح أن الوفد المصري يضم مجموعة من الشركات التي تمتلك خبرات واسعة في تنفيذ المشروعات التقنية الكبرى وقيادة عمليات التحول الرقمي، مشيراً إلى أن المشاركة تستهدف تبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون والشراكة مع سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العراقي.

تعاون مصري لدعم نفاذ الشركات التكنولوجية للأسواق الإقليمية

وأشار إلى أن التعاون بين «CIT» وجمعية «أكسبولينك» وهيئة «إيتيدا» يمثل دعماً لنفاذ الشركات التكنولوجية المصرية إلى الأسواق الإقليمية، وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأجل مع المؤسسات الحكومية والخاصة في العراق.

لقاءات B2B لبحث مشروعات التحول الرقمي

وقال المهندس محمد سعيد، رئيس محور تنمية الأعمال دولياً ودعم التصدير بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن مشاركة وفد شركات الغرفة تجسد توجه الدولة المصرية نحو دعم التصدير الرقمي وتنمية الأعمال دولياً، ونقل الخبرات التقنية المصرية إلى الأسواق العربية.

وأضاف أن الجناح المصري سيتيح للشركات الـ12 عقد لقاءات ثنائية «B2B» مع قادة التكنولوجيا والمستثمرين وصناع القرار المشاركين في المعرض، لبحث فرص التعاون في مشروعات التحول الرقمي والخدمات الذكية.

حلول مصرية في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية

وأوضح أن مجالات التعاون المستهدفة تشمل حلول الاتصالات والحوسبة السحابية، وأنظمة «ERP وCRM»، والذكاء الاصطناعي، وتطبيقات البرمجيات، والاستشارات التكنولوجية، وأمن المعلومات ومراكز البيانات، والحلول المالية، والتدريب والتعليم، والمدن الذكية، والصحة، إلى جانب خدمات التعهيد ونقل الأعمال «Offshoring وOutsourcing».

ITEX IRAQ 2026 تحت شعار «TIME TO DIGITAL»

وتقام الدورة الخامسة من معرض «ITEX IRAQ» تحت شعار «TIME TO DIGITAL»، بمشاركة واسعة من الشركات والجهات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويضم المعرض 7 صالات عرض متخصصة، إلى جانب جلسات نقاشية تتناول أحدث الاتجاهات في التكنولوجيا والتحول الرقمي، ويقام بدعم عدد من الجهات العراقية، من بينها وزارة الاتصالات، وهيئة الإعلام والاتصالات، والبنك المركزي العراقي، والشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية.

التكنولوجية الرقمية غرفة التكنولوجية مصر والعراق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. اعرف أسعار البنزين اليوم الخميس رسمياً

قطع المياه

قطع المياه عن شوارع العروبة و الإخلاص من شارع عثمان محرم حتى محور عمرو بن العاص

صورة أرشيفية

في ثاني أسبوع دراسة| المدارس تبحث عن معلمين لسد العجز..وتفتح باب"التعاقد بالحصة"

المتهمين

5 شباب سودانيين.. ننفرد بنص التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بالطوابق

دينا عزت

في تطور جديد.. دينا عزت تصل إلى الطب الشرعي بشأن واقعة مدينة نصر

المتهم

قتل سيدة وأصاب 4 آخرين.. تفاصيل مثيرة في القبض على مرتدي النقاب بقنا

عداد الكهرباء

تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء أبو كارت

وزير الخزانة الأمريكي

توقف 90% من الرحلات الخارجية.. بيسنت: لا أعرف كيف سيعود ممثلو إيران من اجتماعات الأمم المتحدة

ترشيحاتنا

محافظ المنيا يكرم الموظف

تفاصيل الاعتداء على ملاحظ سكة حديد بالمنيا.. أصيب دفاعا عن شريط السكه الحديد

رئيس جامعة أسيوط يستقبل فريق Assiut Motorsport بعد إنجازه العالمي

حقق المركز الرابع عالميا.. رئيس جامعة أسيوط يحتفي بفريق Assiut Motorsport

جنازة شعبية بالغربية

بالبكاء والدموع.. أهالي منية المبشرين بالغربية يشيعون جثماني الاب ونجله ضحايا حادث تصادم زفتى

بالصور

فنجان المزاج.. أضرار شرب القهوة على الريق

اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق

فيديو

ياباني يبحث عن زوجته

763 غطسة بحثًا عن زوجته.. رجل يواصل الغوص 15 عامًا

أزمات رمضان صبحي

من إيقاف رياضي إلى حكم قضائي.. أزمات متتالية في حياة رمضان صبحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد