جهاز منتخب الناشئين ورئيس البعثة يتابعون مباراة كولومبيا وإنجلترا من المدرجات

حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين، مواليد 2009 بقيادة حسين عبداللطيف، المدير الفني، على التواجد بمدرجات مباراة إنجلترا أمام كولومبيا في إطار منافسات الجولة الأولى بدورة الصداقة الودية الدولية المقامة بسويسرا.

المباراة شهدت تواجد الدكتور وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف على المنتخب، ورئيس البعثة، وكذلك أيمن حافظ، المدير الإداري، سعيد إبراهيم مدرب الفريق، شادي الجيلاني محلل الأداء وأحمد درويش، المنسق الإعلامي.

يذكر أن منتخب مصر نجح في الفوز على كوريا الجنوبية بركلات الترجيح، بعد التعادل 2/2 في الوقت الأصلي، وسيواجه منتخب إنجلترا 27 سبتمبر الحالي في الدورة نفسها.