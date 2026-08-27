حمزة عبد الكريم| برشلونة يصطدم بمانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.. تعرف على مواجهات البارسا كاملة

أسفرت قرعة مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2026-2027، عن مواجهات قوية لفريق برشلونة الإسباني، الذي يستعد لخوض منافسات البطولة في ظل النظام الجديد، وسط ترقب لظهور المصري حمزة عبد الكريم مع الفريق الكتالوني.

مواجهات نارية تنتظر برشلونة

وأوقعت القرعة برشلونة في مواجهتين من العيار الثقيل أمام مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، إلى جانب مجموعة من المواجهات الأخرى أمام أستون فيلا وسبورتنج لشبونة وفينورد وجالاتاسراي وكومو وصباح باكو.

ويخوض برشلونة 8 مباريات خلال مرحلة الدوري، بواقع 4 مواجهات على ملعبه، مقابل 4 مباريات خارج أرضه، وفق النظام الجديد للبطولة الأوروبية.

جدول مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا

وجاءت مواجهات برشلونة في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027 على النحو التالي:

برشلونة × مانشستر سيتي – على ملعب برشلونة.

باريس سان جيرمان × برشلونة – خارج ملعب برشلونة.

برشلونة × أستون فيلا – على ملعب برشلونة.

سبورتنج لشبونة × برشلونة – خارج ملعب برشلونة.

برشلونة × فينورد – على ملعب برشلونة.

جالاتاسراي × برشلونة – خارج ملعب برشلونة.

برشلونة × كومو – على ملعب برشلونة.

صباح باكو × برشلونة – خارج ملعب برشلونة.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا مشاركة 36 فريقًا، يتم توزيعها على 4 تصنيفات، بواقع 9 أندية في كل تصنيف.

ويخوض كل فريق 8 مباريات أمام 8 منافسين مختلفين، بواقع 4 مباريات على أرضه و4 مواجهات خارج ملعبه، بدلًا من نظام المجموعات الذي كان معمولًا به في النسخ السابقة.

وتتأهل الفرق التي تحتل المراكز الثمانية الأولى في جدول مرحلة الدوري مباشرة إلى دور الـ16، بينما تخوض الأندية صاحبة المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين منافسات الملحق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي.

أما الفرق التي تحتل المراكز من الخامس والعشرين وحتى المركز الأخير، فتودع البطولة دون الانتقال للمشاركة في الدوري الأوروبي.

قواعد قرعة دوري أبطال أوروبا

وبحسب نظام البطولة، يواجه كل فريق منافسين اثنين من كل تصنيف من التصنيفات الأربعة، مع خوض مباراة على أرضه وأخرى خارج ملعبه أمام أندية كل تصنيف.

كما تتضمن قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» عدم وقوع فريقين من الدولة نفسها في مواجهة مباشرة خلال مرحلة الدوري، إلى جانب تطبيق عدد من الضوابط المتعلقة بتوزيع المباريات والملاعب، بما يضمن تحقيق التوازن بين جميع الفرق المشاركة.

وتتجه الأنظار إلى مواجهتي برشلونة أمام مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان باعتبارهما أبرز اختبارات الفريق الكتالوني في مرحلة الدوري، بينما يسعى برشلونة لتحقيق نتائج قوية وحسم تأهله مبكرًا إلى الأدوار الإقصائية.